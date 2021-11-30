Avrupa'dan enflasyona karşı faiz artırımları yönünde beklenti doğunca dolar dış piyasalarda önce değer kaybetti. Ancak akşam saatlerinde Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamalarla dolar küresel olarak güçlenmeye başlarken TL'deki erime de hızlandı.

Dolar piyasa kapanışının ardından önce 13.45'i aştı, ardından 13.25 liraya çekildi. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında faiz ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından dolarda yeni rekor geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dolar bu açıklamanın arından 13.95 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.