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Dolarda hareketlilik devam ediyor
14,6348 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşan dolar güne hareketli başladı. Dolar saat 10:35 itibarıyla %2,42 artışla 14,1672 liradan işlem görüyor.
Ekonomi 14.12.2021, 10:32 14.12.2021, 10:40
Dün, 14,6348 seviyelerini gören Amerikan Doları, güne 13,8321 ile başladı. Dolar saat 10:35 itibarıyla %2,42 artışla 14,1672 liradan işlem görüyor.
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