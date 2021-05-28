Dolarda ani yükseliş

Dün en düşük 8,4118 ve en yüksek 8,4687 seviyelerini gören dolar/TL, günü de 8,4563 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, 8,5134 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:39 itibarıyla %0,38 artışla 8,5306 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4264, en yüksek 8,5442 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4982 seviyesinde kapattı.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 10,4011'den alıcı buluyor.