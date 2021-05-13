Dolar yükselişini sürdürüyor

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 8,4303'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 16,45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,97 üzerinde 8,5004'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,9 yükselişle 10,2731'den satılıyor.

Analistler, enflasyonist baskılarla başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha önce artırmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığın arttığını aktardı.