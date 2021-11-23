Dolar rekora koşuyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,22 üzerinde 11,4108'den tamamladı. Yeni yükseliş trendiyle başlayan dolar endeksi rekor kırmaya devam ediyor.

Amerikan Doları, 26.10.2021 tarihinde 9,4039 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 13,5030 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,1672 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın ise, günü 662,59 seviyesinde kapattı.