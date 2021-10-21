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Dolar rekor tazeleyerek 9,50'yi geçti

TCMB faiz kararının ardından 9.48'e kadar yükselen dolar, akşam saatlerinde rekor yenileyerek 9,50 bandını da aşarak tarihi rekorunu yeniledi.

Ekonomi 21.10.2021, 22:25 21.10.2021, 22:31
Dolar rekor tazeleyerek 9,50'yi geçti

Güne 9,27 ile başlayan Dolar/TL, saat 21.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 9,5002 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 3 değer kazancıyla 11,0727'den satılıyor.

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