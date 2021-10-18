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Dolar rekor tazeledi

Haftaya 9,2571 liradan başlayan Amerikan Doları, 9,3231 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomi 18.10.2021, 17:11 18.10.2021, 17:19
Dolar rekor tazeledi

Serbest piyasada hafaya 9,2571 ile başlayan Amerikan Doları kuru,  17.18 saati itibariyle  9,3231 seviyelerine ulaşarak rekor tazeledi.

#Dolar
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