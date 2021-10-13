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Dolar kurunda son durum
Dolar, güne yatay başlamasının ardından 9,0837 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 10,4903 TL seviyesinde bulunuyor.
Ekonomi 13.10.2021, 15:32
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,0427 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 15.36 itibarıyla 9,0837 TL'den işlem görüyor.
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