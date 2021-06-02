Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi

Gece saatlerinde 8.65 düzeyinde dengelenen dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcı toplantısında "Politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşturmayı sürdüreceğiz" ifadeleri ve verdiği mesajlar sonrasında 8.60'ın altına çekildi.

Saat 15:00 itibarıyla dolar/TL, gün içi en düşük seviyeler olan 8.57 düzeyinde değerleniyor. Dün gece 10.76 ile rekor tazeleyen euro/TL ise dolar/TL ile benzer grafikleri çiziyor. Yine saat 15:00 itibarıyla, 10.45'ten işlem görüyor.