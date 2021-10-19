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Dolar haftaya rekorla başladı

Serbest piyasada dolar 9,2860 liradan, avro 10,7550 liradan güne başladı.

Ekonomi 19.10.2021, 00:01
Dolar haftaya rekorla başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1950 lira, avronun satış fiyatı ise 10,6710 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,81 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.411,38 puan yükselişle haftaya başladı. 
 

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