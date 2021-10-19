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Dolar haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada dolar 9,2860 liradan, avro 10,7550 liradan güne başladı.
Ekonomi 19.10.2021, 00:01
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1950 lira, avronun satış fiyatı ise 10,6710 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,81 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.411,38 puan yükselişle haftaya başladı.
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