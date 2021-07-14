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Dolar, euro ve altında son durum
Ekonomi 14.07.2021, 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6030
|8,6040
|8,6010
|8,6020
|Avro
|10,1820
|10,1830
|10,1680
|10,1690
|Sterlin
|11,8760
|11,9360
|11,9170
|11,9760
|İsviçre Frangı
|9,3630
|9,4100
|9,3660
|9,4130
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5730
|8,6530
|8,5710
|8,6510
|Avro
|10,1420
|10,2220
|10,1280
|10,2080
|Sterlin
|11,8160
|12,0260
|11,8570
|12,0670
Kapalıçarşı'da altında son durum bilgileri ise şu şekilde;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 504,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.342,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 504,20 liradan işlem gördü.
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