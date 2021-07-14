Dolar, euro ve altında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6030 8,6040 8,6010 8,6020 Avro 10,1820 10,1830 10,1680 10,1690 Sterlin 11,8760 11,9360 11,9170 11,9760 İsviçre Frangı 9,3630 9,4100 9,3660 9,4130 ANKARA ABD Doları 8,5730 8,6530 8,5710 8,6510 Avro 10,1420 10,2220 10,1280 10,2080 Sterlin 11,8160 12,0260 11,8570 12,0670

Kapalıçarşı'da altında son durum bilgileri ise şu şekilde;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 504,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 817,00 lira, Cumhuriyet altını 3.342,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 504,20 liradan işlem gördü.