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Dolar 9 sınırını geçti
Haftaya 8,9513 liradan başlayan Amerikan Doları, 9 lira seviyesini geçti. Dolar 11 Ekim tarihinde 9,0138 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Ekonomi 11.10.2021, 19:56 12.10.2021, 00:30
Serbest piyasada hafaya 8,9513 ile başlayan Amerikan Doları kuru, yüzde 44' e yaklaşan artışla 9,0100 seviyelerine ulaştı.
Amerikan Doları, 14.09.2021 tarihinde 8,4072 ile son bir ayın en düşük, 11.10.2021 tarihinde ise 9,0138 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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