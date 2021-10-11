Dolar 9 sınırını geçti

Serbest piyasada hafaya 8,9513 ile başlayan Amerikan Doları kuru, yüzde 44' e yaklaşan artışla 9,0100 seviyelerine ulaştı.

Amerikan Doları, 14.09.2021 tarihinde 8,4072 ile son bir ayın en düşük, 11.10.2021 tarihinde ise 9,0138 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.