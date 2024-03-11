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Dolar 32 TL’yi geçti

Ekonomi 11.03.2024, 12:08 11.03.2024, 12:11
Dolar 32 TL’yi geçti


Dövizin ateşi düşmüyor… Dolar ve euro haftanın ilk işlem gününde yükselişini devam ettirdi. Dolar/TL, yeni haftaya 32 seviyesinin üzerinde başladı. Dolardaki yükselişte yerel seçim öncesi artan iç talep etkili oldu. Euro/TL ise 35,06 civarında alıcı buldu. Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı şubat ayından itibaren hızlanırken, yılbaşından bu yana yüzde 7,5'i aştı.

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