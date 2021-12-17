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Dolar 17, euro 19
Haftanın son işlem gününde dolar/TL kuru 17 lira sınırını geçerken, euro/TL kuru ise 19,27 ile tarihi zirvesini tazeledi.
Ekonomi 17.12.2021, 16:28
Haftanın son işlem gününe 15,69 ile başlayan Amerikan Doları kuru yüzde 7,82 artışla 17,17 ile tarihi zirvesini gördü.
Güne serbest piyasada 17,81 liradan işlem görmeye başlayan euro ise yüzde 7,71 artışla 19,43 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı saatlerde gram altının satış fiyatı ise 986 lira oldu. Güne 906,96 liradan başlayan gram altının satış fiyatı yüzde 8,46 arttı.
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