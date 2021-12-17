Son Dakika
Dolar 16,60 seviyesinde
Döviz kurları TL karşısında yükselişini sürdürüyor. Dolar, haftanın son günü 16,65 ile rekor yenilerken, Euro 18,87 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 968 liradan alıcı buluyor.
Ekonomi 17.12.2021, 12:55
5
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1333'üncü sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 132'nci sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 1331'inci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021