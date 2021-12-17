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Dolar 16,60 seviyesinde

Döviz kurları TL karşısında yükselişini sürdürüyor. Dolar, haftanın son günü 16,65 ile rekor yenilerken, Euro 18,87 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 968 liradan alıcı buluyor.

Ekonomi 17.12.2021, 12:55
Dolar 16,60 seviyesinde

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