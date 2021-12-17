Dolar 16 lirayı geçerek rekor tazeledi

Dolar/TL kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirme kararının ardından yükselişini sürdürerek, cuma günü 16,25 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro / TL kuru ise 18,33 ile rekor tazelerken, aynı saatlerde gram altının fiyatı 938 lira oldu.