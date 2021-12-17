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Dolar 16 lirayı geçerek rekor tazeledi
TCMB'nin faiz kararı sonrasında yükselişini sürdüren Dolar/TL kuru 16 lira sınırını geçti. Haftaya 13,80 civarında başlayan dolar kuru cuma günü 09,55'te 16,25 civarında seyrediyor.
Ekonomi 17.12.2021, 09:48
Dolar/TL kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirme kararının ardından yükselişini sürdürerek, cuma günü 16,25 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Euro / TL kuru ise 18,33 ile rekor tazelerken, aynı saatlerde gram altının fiyatı 938 lira oldu.
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