Dolar 13,12 seviyelerinde işlem görüyor

Güne 12,8135 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 14:23 itibarıyla %2,39 artışla 13,1226 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 12,3321, en yüksek 12,9048 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,8128 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 02.11.2021 tarihinde 9,4675 ile son bir ayın en düşük, 23.11.2021 tarihinde ise 13,5030 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,1226 TL'ye karşılık gelmektedir.