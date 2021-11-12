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Dolar 10 TL bandını aşarak yeni rekor kırdı

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL saat 21.15'te 10 TL bandını da aşarak 10,0189 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar böylelikle son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Ekonomi 12.11.2021, 20:49 12.11.2021, 22:20
Dolar 10 TL bandını aşarak yeni rekor kırdı

Dolar/TL, 9,9857 ile güne yükelişle başlamasının ardından, yükseliş trendini sürdürdü. Dolar saat 21.15 - 21.18 arasında 10,0189 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Dolar/TL kuru, saat 22.13 itibariyle  10,0153 seviyesinde işlem görüyor. 

#Dolar
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