Dolar 10 TL bandını aşarak yeni rekor kırdı

Dolar/TL, 9,9857 ile güne yükelişle başlamasının ardından, yükseliş trendini sürdürdü. Dolar saat 21.15 - 21.18 arasında 10,0189 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Dolar/TL kuru, saat 22.13 itibariyle 10,0153 seviyesinde işlem görüyor.