Dış ticarette evraklarının sonradan kontrol işlemleri artık mümkün

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, A.TR dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolünün yanı sıra menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolüyle ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanuni temsilcileri, ticaret veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkar odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tebliğle dış ticarette kullanılan menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin mevzuat hükümleri tek bir düzenleme altında toplandı.

Böylece, sonradan kontrol işlemlerine ilişkin yorum farklılıkları giderilirken mevzuatta bütünlüğün sağlanması amaçlandı.