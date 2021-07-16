Dijital dönüşümde KOBİ'lere 116 milyon lira destek

"Özel sektör yatırımları hız kesmeden devam ediyor”

Varank, özel sektör yatırımlarının da Samsun’da hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekerek, il için 2012'den bu yana 546 teşvik belgesi düzenlediklerini, 9,5 milyar lirayı geçen bu yatırımlar tamamlandığında 15 bini aşan istihdam oluşmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ar-Ge, teknoloji ve girişimcilik konularında öncü roller oynayan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni de kendilerinin kurduğunu ifade eden Varank, buraya 16 milyon liraya ulaşan kaynak aktardıklarını kaydetti.

Samsun'un Milli Teknoloji Hamlesi'ne daha çok katkı vermesini istediklerini dile getiren Varank, kente Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni kazandırdıklarını, bir bilim merkezi kazandırma çalışmalarına da hızla devam ettiklerini söyledi.

Varank, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Samsun'a katkı sağlayan birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek "Ajansımız kuruluşundan bugüne kadar turizm ve KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alandaki 290 projeye 157 milyon lira destek sağladı. Yine bölgesel kalkınma alanında kullandığımız 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme' ve 'Cazibe Merkezlerini Destekleme' programları kapsamında da 8 projeye 22 milyon lira kaynak aktardık. Avrupa Birliği programları kapsamında Samsun'da yüksek bütçeli projeyi de kazandırdık. Aralarında Samsun Lojistik Merkezi'nin de olduğu toplam büyüklüğü 645 milyon lira olan 4 projeyi gerçekleştirdik. Yaklaşık 435 milyon lira bütçeli Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile tüm alternatif yolların kesiştiği Tekkeköy'ü bir lojistik merkezi haline getirdik." bilgilerini verdi.

"116 milyon lira destek sağlayacağız"

3'üncü çağrısının değerlendirmesi tamamlanan KOSGEB Destek Programı'nın sonuçlarını duyuran Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu programı daha pandemi başlamadan önce KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere tasarlamıştık. Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin geldiği aşama, uyguladığımız bu programın ne kadar yerinde olduğunu teyit etmiş oldu. KOBİGEL'in 3'üncü çağrısına toplamda 1075 firmamız başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı. Destek kapsamında işletmelerimize yaklaşık 116 milyon lira katkı sunacağız."

Samsun'un her türlü ihtiyacı için imkanlarını seferber edeceklerini vurgulayan Varank, Havza Mekanik Otoparkı Projesi'nde emeği geçenleri tebrik etti.

Törene, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve Bakan Varank ile beraberindekiler butonlara basılarak inşaatın temelini attı.

1 milyon liraya kadar destek

KOBİGEL Programı ile işletmeler, 300 bin liraya kadarı geri ödemesiz, toplam 1 milyon liraya kadar destek alabiliyor. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli personel, makine-teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor.

KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'sini, "erken ödeme" olarak yani harcama yapılmadan önce ödeyebiliyor. KOBİ'lerin en az 8, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.

KOBİ'ler çağrı kapsamında Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayisinde Kullanımı, İmalat Sanayisinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayisinde Endüstriyel Robot Teknolojileri, İmalat Sanayisinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayisinde Siber Güvenlik, İmalat Sanayisinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, İmalat Sanayisinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik alanları desteklenecek.