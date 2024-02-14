Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da söz konusu dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 8,8'e geriledi.

İstihdam sayısı ve oranında ise Cumhuriyet'in 100. yılında rekor verilere ulaşıldı. Aralık 2023'te istihdam, 32 milyon 56 bin kişiye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İstihdam sayısı, Aralık 2022'de 31 milyon 340 bin, Aralık 2021'de 30 milyon 31 bin olarak kaydedilmişti.

2005'ten itibaren aylık olarak açıklanmaya başlanan istihdam oranında da Aralık 2023 itibarıyla 19 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Söz konusu ayda istihdam oranı yüzde 48,8'e ulaştı. Bu oran Aralık 2022'de yüzde 48,1, Aralık 2021'de yüzde 46,8 ve Aralık 2005'te yüzde 39,9 olarak hesaplanmıştı.