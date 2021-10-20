Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.
Ekonomi 20.10.2021, 15:59
AA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.
8
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021