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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.

Ekonomi 20.10.2021, 15:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

AA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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