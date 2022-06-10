Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'On İkinci Kalkınma Planı' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, iktisadi, sosyal ve çevresel başta olmak üzere kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli politikaların, ülkenin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir anlayışla oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Ülkenin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedefleri sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla daha da ileriye taşıyacak "On İkinci Kalkınma Planı"nın 2024-2028 dönemini kapsayacağını belirten Erdoğan, "Kalkınma Planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikler belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, genelgede, kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için plan hazırlıklarının en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu itibarla 'On İkinci Kalkınma Planı' hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek, özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek çalışma grupları kurulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça yeni özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulabilecektir. Komisyon ve çalışma gruplarının çalışma usulleri ile katılımcı sayısı ve niteliği Başkanlıkça belirlenecek, görev alacak temsilciler resmi yazıyla davet edilecektir. Söz konusu temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgileri ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa bildirilecek ve toplantılara düzenli katılımları sağlanacaktır. Başkanlık koordinasyonunda yürütülecek On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu çerçevede oluşturulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kuruldu

Genelgenin ekinde, özel ihtisas komisyonları ile çalışma gruplarına ilişkin listeler de yer aldı. Buna göre, 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturuldu.

Özel ihtisas komisyonları şunlar oldu:

"Büyüme Dinamikleri ve Yeşil Büyüme", "Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri", "Enflasyonla Mücadele", "Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi", "Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği", "Yatırım Politikaları ve Öncelikleri", "İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi", "İmalat Sanayii Politikaları", "Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm", "Fikri Mülkiyet Hakları", "Girişimcilik ve KOBİ'ler", "Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik", "Tarımda Teknoloji Kullanımı", "Gübre, Tohum ve İlaçta Yerlileşme", "Tarımda Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi", "Orman Varlıklarının Korunması ve Erozyonla Mücadele", "Orman Ürünleri", "Bitkisel Üretim", "Hayvancılık", "Su Ürünleri", "Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği", "Enerji Verimliliği ve Arz Güvenliği", "Maden Politikaları", "Ulaştırma", "Lojistik Hizmetleri", "Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Adalet Hizmetlerinde Etkinlik", "Güvenlik Hizmetleri", "Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi", "Turizm", "İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri", "Eğitimde Kalitenin Artırılması", "Kültür ve Sanat", "Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi", "İşgücü Piyasası", "Aile, Nüfus ve Demografik Dönüşüm", "Kadının Kalkınmadaki Rolü", "Çocuk", "Gençlik", "Dış Göç", "Aktif Yaşlanma", "Gelir Dağılımı", "Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlar", "Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları", "Bölgesel Kalkınma Politikaları", "Kırsal Kalkınma", "Kentsel Yaşam Kalitesi", "Konut Politikaları", "Yerel Yönetimler", "Afet Yönetimi", "Katı Atık Yönetimi", "Su Yönetimi", "İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi."

Çalışma gruplarının isimleri ise şu şekilde sıralandı:

"Kalkınmanın Finansmanı", "Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar", "İşgücü Piyasalarında Yeşil Dönüşüm", "Dijitalleşme ve Vergileme", "Sağlık Sisteminde İlaç", "Ana Metal Sanayii", "Kimya Sanayii", "Makine Sanayii", "Elektrikli Teçhizat", "Otomotiv Sanayii", "Elektronik Sanayii", "Tekstil-Deri-Hazır Giyim", "Enerji Teknolojileri", "Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim", "Karayolu Trafik Güvenliği", "Kamu-Özel İşbirliğinde Yenilikçi Finansman Alternatifleri", "e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi", "Dijital Gelişmelerin Sosyoekonomik Etkileri", "Gümrük Hizmetlerinin Geliştirilmesi", "Yayıncılık", "Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması", "Bağımlılıkla Mücadele", "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi", "Çok Taraflı İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Ülkemizin Öncelikleri", "Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları."