Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Kurban Bayramını takip eden 13-14 Temmuz tarihlerini de idari izin kapsamına aldıklarını belirterek Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak açıkladı.