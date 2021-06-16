Coşkunöz Metal Form’dan ödüllü yapay zeka projesi!

Coşkunöz Holding şirketleri Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz Kalıp Makina, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında en prestijli organizasyonlardan biri olan MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödüllerinde, Dijital İSG ve İSG Elçileri kategorilerinde toplam üç ödüle layık görüldü.

Yapay Zeka Kameraları ile Kaza Riski Sıfırlandı

İş sağlığı ve güvenliği alanında ‘sıfır kaza' hedefiyle hayata geçirilen proje ve uygulamaların ödüllendirildiği organizasyonda, Coşkunöz Holding şirketlerinden Coşkunöz Metal Form, Dijital İSG kategorisinde ‘Pres Hatlarında Yapay Zeka ile İnsan Tespiti’ projesi ile birinci oldu. Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak, pres hatlarında çeşitli pozisyon ve şartlarda oluşan kör noktaların çalışanlar için risk teşkil ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Pres hatlarında güvenlik bariyeri gibi mevcut çözümlerle riskler büyük oranda azalıyor ancak riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabiliyor. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda yapay zeka destekli kameralar kullanarak, sadece insan ve uzuvlarını ayırt edebilecek bir sistem geliştirdik. Bu sayede, risk oluşturabilecek bütün kombinasyonlarda presin otomatik olarak durmasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz sistemle çalışanlarımıza daha güvenli bir çalışma ortamı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Coşkunöz Metal Form olarak dijital yol haritamız doğrultusunda sistem ve uygulamaları, Otomasyon ve Teknoloji Merkezimiz ‘TOM’ koordinasyonuyla geliştirmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Coşkunöz, İSG Elçileri Kategorisinde de İki Projeyle Ödül Aldı

Coşkunöz Metal Form, “İSG Elçileri” ödül kategorisinde de ‘Otomatik Markalama’ projesi ile ödüle layık görüldü. Proje kapsamında manuel olarak gerçekleştirilen markalama işleminin otomatik olarak yapılması sağlanarak, operatörler üzerindeki fiziksel baskı ortadan kaldırıldı. CMF Genel Müdürü Barış Murat Karaadak bu projeyle ilgili olarak da şöyle bilgi verdi: “Markalama işleminin operatörlerimiz üzerindeki fiziksel yükünü azaltmak amacıyla üretimdeki çalışma arkadaşlarımızın önerisiyle otomatik bir alet geliştirdik. Bu sayede sac markalama işlemini yapan arkadaşlarımızın efor sarf etmeden çalışmalarını sağladık. Üretimin tüm süreçlerini iş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli ele alarak, sıfır hata hedefiyle çalışıyoruz.”

İSG Elçileri kategorisinde ödül alan bir diğer proje de Coşkunöz Kalıp Makina tarafından hayata geçirilen, ‘Tavan Vinç Merkezleme Lazer Sensörü’ projesi oldu. Proje ile tezgaha parça yükleme sırasında lazer sensör yardımı ile işaretleme yapılarak, ağırlık merkezi belirleniyor ve parçanın kaldırma ve yerleştirme işlemi daha güvenli ve kolay hale geliyor.

Coşkunöz Metal Form İş Güvenliği ve Çevre Kısım Müdürü Atıf Oğuz holdingin iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Tüm iş süreçlerimizde birincil önceliğimiz daima çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Bu doğrultuda proaktif hareket etme prensibimizle her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği riskini öngörmeye çalışıp önlem almayı ilke edindik. Yaptığımız çalışmaların sektör tarafından da fark edilmesi ve onay görmesinden son derece mutlu ve gururluyuz.”

Bursa merkezli 71 yıllık bir sanayi kuruluşu olan Coşkunöz Holding, Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz Kalıp Makina şirketleri ile daha önce de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki projeleri ile MESS İSG Yarışmalarında ödüllere layık görülmüştü. Coşkunöz Holding bünyesinde devam eden dijital dönüşüm süreci kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri, bu kez dijital İSG alanında da Coşkunöz Metal Form’u zirveye taşıdı.