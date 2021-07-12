Coşkunöz Holding'de büyük dönüşüm yolculuğu başladı

Otomotiv başta olmak üzere savunma, havacılık, çevre, bilgi teknolojileri, lojistik ve enerji sektörlerinde 12 farklı şirketle faaliyet gösteren Bursa merkezli Coşkunöz Holding, ‘CODE 2025’ adını verdiği geniş kapsamlı dönüşüm sürecini, Oylum Talu’nun sunuculuğunu yaptığı görkemli bir lansmanla çalışanlarına duyurdu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın ‘Korona sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi’ başlıklı bir konuşma yaptığı lansmanda, Coşkunöz Holding ve bağlı şirketlerinin üst düzey yöneticileri, gelecek hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koydular.

Topyekün Bir Dönüşüm Süreci

Toplantının açılış konuşmasını yapan Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, şirket olarak topyekün bir dönüşüm sürecine girdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu dönüşüm sürecinde geleceği şekillendirebilmek üzere ortaya koyduğumuz vizyon, faaliyet gösterdiğimiz tüm iş alanlarında sürdürülebilir değer üreterek, küresel ayak izini genişleten bir holding olmaktır. Coşkunöz’ün dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağlama konusunda bizim için anahtar işlevi görecek bu dönüşüme, ‘CODE 2025’ dedik. CODE 2025’i pek çok somut program ve proje ile destekleyerek hayata geçireceğiz. CODE 2025, bize yalnızca bir ufuk çizmeyecek, hedeflerimize ulaşmak için gün gün, an an ne yapmamız gerektiğini, neleri başarmamız gerektiğini de gösterecek.”

‘Hızımıza Hız Katıyor, Geleceğe Koşuyoruz’

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay ise, konuşmasında, CODE 2025 mottosuyla çıktıkları dönüşüm yolculuğunu şöyle anlattı: “Bu andan itibaren yürümeye başlayacağımız yeni yolda ilk hedefimiz, halihazırda vardığımız bölgeselleşme düzeyini bir sonraki aşamaya taşıyarak, global ayak izimizi büyütmektir. Somut bir ifadeyle söylersek, Coşkunöz üretim bantlarından çıkan parçalar dünyanın dört bir tarafında karşımıza çıkmalı. Bugüne kadar en çok ustalığımız ve mühendisliğimizle bilindik, bundan sonra fark yaratan teknolojilerimizle de anılmak için daha fazla çalışacağız. Yine bugüne kadar daha çok parça tedarik eden bir şirket olarak bilindik. Bundan sonraki hedefimiz, müşterilerimizin karşısına katma değeri çok daha yüksek, modüler ve bütüncül ürünlerle çıkabilmek. Şirketimiz, müşterilerimiz nezdinde şimdiye kadar ‘ne versen çözer’ şeklinde özetlenebilecek bir marka algısına sahip oldu. Artık müşterilerimizi bir sorun için kapımızı çalmadan önce çoktan anlamak ve vaktinden önce çözüm üretmek üzere çalışıyoruz.”

Coşkunöz Holding çalışanlarını “Hızımıza hız katıyoruz, geleceğe koşuyoruz” diyerek dönüşüme davet ettiği konuşmasında Acay, süratle dijitalleşirken, işlerini ve şirketlerini daha yaratıcı ve yenilikçi kılmanın yollarını araştırmaya devam edeceklerini de vurgulayarak şunları ekledi: “Değişim sürecimizi yürütürken, farklı alanlarda üretilmiş özgün fikirlerle karşımıza çıkacak start-up projelerine destek sağlayarak, dışarıdaki yaratıcı enerjinin de fabrikalarımıza ve ofislerimize akmasını sağlayacağız.”

Coşkunöz Holding’in başlattığı kapsamlı dönüşüm sürecinde ilk hedef olarak belirlenen 2025 yılı, şirketin 75’inci kuruluş yıldönümüne karşılık geliyor.

Fotoğraftaki kişiler soldan sağa:

Coşkunöz Holding Dönüşüm Koordinatörü, Evren Özbanazı

Coşkunöz Holding İnsan Kaynakları Direktörü, Arzu Öneyman

Coşkunöz Holding CEO, Erdem Acay

Coşkunöz Holding Ar-Ge Direktörü, Volkan Akıncı

Coşkunöz Holding Kurumsal İletişim Müdürü, Janset Beklen Aran

Coşkunöz Holding İş Geliştirme Direktörü, Hilmi Pınar

Coşkunöz Holding Mali İşler Direktörü, Nevzat Şahin