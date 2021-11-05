Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak hasat başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen projede Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde 6 çiftçi ile iş birliği yapılarak ekilen safranın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Bölgede uzun yıllar atıl kalmış toprakların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projede safranın bölge şartlarına uygunluğu ve verimi yüzleri güldürdü.

Yumrusu, stigması (bitkinin faydalanılan en değerli kısmı) ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilen safrandan, dönüm başı 100 bin liranın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, safranın son derece önemli bir ürün olduğunu ancak Türkiye'de çok fazla yetiştirilmediğini söyledi.

Aygül, safranın toplum tarafından bilinirliliğinin artmasıyla bakanlık tarafından konuyla ilgili proje yürütüldüğünü belirterek, "Projeyi İnegöl ve Yenişehir ilçesinde başlattık. Safranı İnegöl ve Yenişehir yöresinde kümelendirmeyi ve üretimi daha çok artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Safranın yüksek gelir getirdiğini vurgulayan Aygül, şöyle konuştu:

"Özellikle gevşek ve kumlu topraklarda iyi yetişiyor. Safran dünyanın en pahalı baharatı. Geniş bir kullanım alanı var. Güçlü bir renklendirici ve aromatik özelliklere sahip. Antioksidan ve güçlü afrodizyak etkisi de var. Tıbbı tedaviden tutun da yemeklere kadar çok farklı alanlarda kullanılan bir bitki. Biz bu projeyle ilimizde safran bitkisinin tarımını geliştirmek, yoğun talebi karşılamayı hedefliyoruz. Şu anda daha önceki yıllarda denemelerle birlikte ilimizdeki safran üretim alanı 7 dekara çıktı. Hedefimiz birkaç yıl içinde 100 dekara ulaşıp hem ülkemizin yumru ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilerimizin birim alandan çok yüksek gelire ulaşmasını sağlamak."

Aygül, proje kapsamında 6 çiftçiye destek sağladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 ay önce ektiğimiz ürünlerin hasadına başladık. İnşallah dar gelirli küçük aile işletmelerine önemli bir gelir sağlayacağı kanaatindeyiz. Hedefimiz ilk etapta ektiğimiz 3 dekar alanda 3. yılın sonunda 7,5 ton yumru ve 7,5 kilogram safran stigması üretmek. 3. yılın sonunda toplam 1,3 milyon lira gelir elde edeceğiz. Yılda dekar başına 100 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Yenişehir ve İnegöl şartlarında bu çok iyi bir rakam. İnşallah böylece ilimize yeni bir ürünü katmış oluyoruz."

Safran üreticilerinden Tuğba Tarım da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle iş birliği yaparak bu ürünü ektiğini söyledi.

Safranla ilgili araştırmalar yaptığını belirten Tarım, "Yenişehir'in safran konusunda öncü merkezler arasında yer alması için çalışıyoruz. 2 dönümlük bir alanda ekim gerçekleştirmiştik. Şimdi hasadına başladık, getirisi yüksek bir ürün." diye konuştu.