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Cari işlemler 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi.
Ekonomi 11.11.2021, 10:24
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.
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