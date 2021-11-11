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Cari işlemler 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi.

Ekonomi 11.11.2021, 10:24
Cari işlemler 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

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