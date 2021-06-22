Canel otomotiv’e Ford Otosan’dan Altın Yıldız büyük ödülü

Alüminyum sektöründeki çalışmalarıyla Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Yeşilova Holding’in otomotiv kanadını temsil eden Canel Otomotiv, çalışmalarını “Altın Yıldız” büyük ödülü ile taçlandırdı. Ford Otosan’ın her yıl ön eleme kriterlerinde Q1 Kalite Belgesine sahip, onaylı tedarikçiler arasından Ford Otosan’ın ilgili departmanlarından oluşan jürinin puanlaması ile en çok oyu alan tedarikçilerini ödüllendirdiği “Tedarikçi Zirvesi” kapsamında Canel Otomotiv gerçekleştirdiği projeler, tasarım, mühendislik ve kalite anlayışı ile ‘Altın Yıldız’ büyük ödülüne layık görüldü. Yeşilova Grubu’nun, Hasanağa yerleşkesinde Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Ford Otosan Yetkilileri ve Canel Otomotiv ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşma yapan Ford Otosan Kıdemli STA Müdürü Fatih Aydoğdu “Canel Otomotiv ile yıllar öncesine dayanan iş birlikteliğimiz bugün daha da güçlenerek devam ediyor. Bizim için önemli olmasının sebebi özellikle elektrikli araçlardaki geleceğin teknolojilerini Canel Otomotiv’de kurgulanmış olması ve bunun çok hassas şekilde proseslerde ele alınıyor olması. Ben gelecekteki bütün elektrikli araçlarda, yüksek kalitedeki Canel Otomotiv ürünlerini gözlemleyeceğimize inanıyorum” dedi.

İŞ BİRLİĞİ & SİNERJİ PAROLASI İLE NİCE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Altın Yıldız Ödülü’nün hayırlı olmasını temenni eden Ford Otosan Kıdemli STA Müdürü Fatih Aydoğdu’dan ödülü alan Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, Yeşilova Grubu’nun 45 yıllık yolculuğunun içerisinde belki de en stratejik kararın otomotiv sektörüne yapılan atılım olduğunu belirterek “Kurucumuz Ali İhsan Yeşilova, 33 sene önce otomotiv ana sanayine doğrudan parça tedarik etmek üzere Canel Otomotiv’i Bursa sanayisine kazandırdı. Otomotivde kullanılan birçok alüminyum parçayı Türkiye’de ilk defa üreten firma olmak, bizler için bir gurur kaynağı. Bugün sektörümüzde alüminyum dendiğinde Yeşilova, Yeşilova dendiğinde ise alüminyum akıllara gelir oldu” dedi.

Yeşilova, grup olarak yön birliği içerisinde oldukları Ford Otosan’ın Tedarikçi Zirvesi’nde en yüksek seviye olan Altın Yıldız Ödülü’nü alan Canel Otomotiv adına gururlu ve mutlu olduklarını sözlerine ekleyerek “Planlı ve hedef odaklı bir ekip olmayı bir kez daha başaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu değerli ödülü, emeği geçen tüm arkadaşlarıma ithaf ediyor, iş birliği ve sinerji parolamız sayesinde daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

FORD OTOSAN İLE 26 YILLIK BAŞARILI SERÜVEN

Törene katılanlar arasında bulunan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ise Canel Otomotiv’in alüminyum üreticilerinin arasında tüm uzmanlığını otomotiv sektörüne odaklamış tek kuruluş olduğunun altını çizerek “Yatırımların büyüklüğü ülkemiz ve sektörümüz adına önemli kazanımlar olan Ford Otosan ile 26 senelik güven odaklı iş birlikteliğimiz kapsamında birçok Ar-Ge projesini yürüttük, birçok yenilikçi üründe tasarım çalışmaları yaptık ve birçok ürünü yerlileştirmeyi birlikte başardık. Dünyada çok az firma tarafından üretilen, Türkiye’de de ilk defa Ford Otosan ve Canel Otomotiv iş birliği içerisinde üretilecek parçaların başarıyla hayata geçiyor olması öncelikle bir Türk olarak hepimiz adına gurur kaynağı” dedi. Yıllar önce sürgülü cam çerçevesi üreterek başlanılan iş ortaklığının bugün çok ileri bir noktada olduğunu da sözlerine ekleyen Yeşilova, “Eskilerin bir sözü vardır; ‘marifet, iltifata tabidir’ diye. Bu güzel çalışmaların iltifata tabi olduğunu hatırlayıp, bu töreni düzenleyerek emek sarf Ford Otosan ekibine, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde yoğun çaba harcayan Canel Otomotiv tarafındaki arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.