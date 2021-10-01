BUTGEM ve İŞKUR’dan İstihdama Büyük Destek

Bugüne kadar farklı sektörlerde gerçekleştirdiği 1.100’ü aşkın kurs programıyla 35 binden fazla kişiyi meslek sahibi yapan BUTGEM, istihdam garantili “düz dokuma operatörlüğü” kurslarına başlıyor.

İŞKUR işbirliğinde, “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi” (MEGİP) kapsamında düzenlenecek düz dokuma operatörlüğü kurslarına katılacak kursiyerler BTSO Altıparmak Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen işçi-işveren buluşması etkinliği ile belirlendi. Toplam 60 firmanın, 700 kişilik istihdam talebinde bulunduğu proje kapsamında düzenlenen istihdam buluşmasında firma temsilcileri 3 gün boyunca iş arayan vatandaşlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



NİTELİKLİ İSTİHDAMA KATKI

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda insan kaynağı yetiştirilmesinin Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin artırılması adına en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Özellikle pandemi sonrası Türkiye’ye yönelik artan tedarik talebinin karşılanması ve ihracat fırsatının değerlendirilmesi için tüm firmaların hazırlıklı olması gereken bir dönemden geçtiklerini aktaran Başkan Burkay, “Bu konuda yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasının yanı sıra nitelikli insan kaynağının da yetiştirilmesi gerekiyor. BTSO olarak bu doğrultuda, üyelerimizin destekleriyle çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. İş dünyamızın son dönemde sıklıkla dile getirdiği nitelikli eleman sorununa çözüm oluşturabilmek adına BUTGEM’de İŞKUR ile birlikte istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına başladık.” dedi.



FARKLI SEKTÖRLERDE DE KURSLAR DÜZENLENECEK

Bu kapsamda ilk olarak tekstil sektörünün yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu düz dokuma operatörlüğü alanında istihdam garantili kurslar düzenleyeceklerini aktaran Başkan Burkay, “Bu projemizle 60 firmamızdan gelen yaklaşık 700 kişilik istihdam talebini karşılamayı hedefliyoruz. Temel amacımız sanayicimizin ihtiyaç duyduğu ‘aranan eleman’ı yetiştirebilmek. İŞKUR’la birlikte gerçekleştireceğimiz iki aylık eğitimlerin ardından kursiyerlerimiz firmalarda istihdam edilmeye başlanacak. Bu eğitimlerimizin yanı sıra BUTGEM’de iş dünyamızın taleplerini alarak otomotiv, metal ve makine gibi farklı sektörlerde de yeni eğitimlerimize devam edeceğiz. Tüm firmalarımızı istihdam talepleri için BUTGEM’e başvurmaya ve merkezimizin imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum.” diye konuştu.



“ÇOK SAYIDA ADAYLA GÖRÜŞTÜK”

Buluşmada yer alan RB Karesi Tekstil’in İnsan Kaynakları Müdürü Hamit Yılmaz, 250 bin metrekare alana sahip üretim tesislerinde istihdam etmek üzere dokuma operatörü aradıklarını, bu kapsamda BUTGEM ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katıldıklarını söyledi. Çok sayıda adayla görüşme yaptıkların belirten Yılmaz, “Etkinliğin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Müracaatları alıyoruz. Bu görüşmeler neticesinde inşallah personellerimize işbaşı yaptıracağız.” dedi.



“İŞVEREN VE İŞ ARAYANLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

ENA Tekstil İnsan Kaynakları Sorumlusu Ceren Çeliksatır, etkinliğin hem işverenler hem de iş arayanlar çok faydalı olduğunu belirterek, “İş arayan bir kişi, OSB’ye gittiğinde tüm firmaları gezme şansı olmuyor. Buraya geldiklerinde ise birçok firma temsilcisi ile görüşme imkanına sahipler. Adaylar için bu çok büyük bir avantaj. Biz de arka arkaya görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmelerde olumlu adaylarımız oldu. BTSO’ya bu organizasyon için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.



“ADAYLARA ULAŞMAKTA ZORLANIYORDUK”

Akbaşlar Tekstil İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Taşören, “Gelen adaylar oldukça başarılı. Sektörde tecrübesi olan adaylarla görüştük. İnşallah olumlu olur. Eğitimlerin ardından kursiyerlerin istihdam edilecek olması da firmalarımız için büyük bir avantaj olacak.” şeklinde konuştu. Savcan Tekstil İnsan Kaynakları İş Ortağı Sümeyra Çalışkan ise, “Dokuma bölümü için çalışan arayışımız var. Ancak adaylara ulaşıp birebir görüşmeler gerçekleştirmek günümüzde maalesef çok zor. Bu yüzden bu tarz organizasyonları kaçırmamaya çalışıyoruz.” dedi.



İŞ ARAYANLAR MEMNUN

İstihdam Buluşmasına katılan kursiyer adayları da etkinlikten duyduğu memnuniyetlerini ifade etti. Mustafa İnce, oğlu sayesinde eğitimlerden haberdar olduğunu ve başvuru yaptığını belirterek, “Birtakım aşamalardan geçtikten sonra iş görüşmelerine davet edildik. Firmalar oldukça ilgili. İş arayan insanla işvereni böyle güzel bir ortamda buluşturmak çok güzel.” dedi. Kursiyer adaylarından Zehra Çelik ise “Dört firmayla görüştüm. Hepsi gayet iyi geçti. Bu sayede meslek sahibi olmayanlar eğitim alıp meslek sahibi olacaklar. Etkinliği çok olumlu buluyorum.” ifadelerini kullandı.



KURS SÜRESİNCE GÜNLÜK 108 TL’LİK CEP HARÇLIĞI

MEGİP kapsamında 160 fiili günü geçmeyecek şekilde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 108 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. İşverenler de ilave istihdam için uygulanan çeşitli teşviklerden faydalanabiliyor.



İstihdam Buluşmaları Programının haber videosuna linkinden ulaşabilirsiniz.