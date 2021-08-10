BUSİAD'dan 'işsizlik rakamları' değerlendirmesi

BUSİAD Başkanı Türkay, açıklanan haziran ayı işgücü istatistiklerinin sıkıntılı bir dönemde yüz güldürdüğünü söyledi. Türkay, şunları kaydetti:

“Yüksek enflasyon ve yangınların etkisi ile oldukça sıcak bir yaz geçiriyoruz. İşgücü rakamlarının olumlu seyri ise bir nebze olsun bizi rahatlattı. İşsizliğin 823 bin kişi azalması, istihdamın ise 602 bin kişi artarak 28.5 milyonu aşması, gerçekten umut veriyor. Umudumuzun kısa sürmemesi için halkımızı, istihdamda önemli bir yer tutan turizm sektörüne destek vermeye davet ediyoruz. Yangınlar nedeniyle içimizdeki burukluğu biliyoruz. Ancak tatilinizi ertelemeyin. Ülke ekonomisi bir bütündür. Çarkların dönmesi için hepimize görevler düşüyor. İş dünyası olarak bizler üretim ve hizmeti sunarken halkımızın da bunları değerlendirerek ekonomik faaliyetimizi diri tutması önemli. Ancak daha çok üretip hem enflasyonu düşürmek hem de ihracatımızı artırmak zorundayız. Bunun için gerekli demokratik, hukuksal şartlar sağlandığında neler yapabileceğimiz bu rakamlarla da ortadadır.”

BUSİAD Başkanı Türkay, pandemi şartlarının tekrar ağırlaşmasıyla bu gidişin tersine dönmemesi gerektiğini de kaydederek, herkesi aşı olmaya davet etti.