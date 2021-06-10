BUSİAD'dan 'işsizlik rakamları' değerlendirmesi

“Turizm, istihdamda ateş düşürücü etkisi yapar”

BUSİAD Başkanı Türkay, Ocak ayında 3 milyon 861 bin olan işsiz sayısının Nisan 2021’de 4 milyon 511’e çıkmasının oldukça üzücü olduğunu belirtti. Türkay, bir süredir yükselen istihdam rakamlarının da düşme eğiliminde olmasının ayrıca bir rahatsızlık verici rakam olarak karşılarına çıktığını kaydederek şunları söyledi:

“İşten çıkarmaların başladığı ve yeni iş olanaklarının yaratılamadığı, kapasitelerin artırılamadığı ortadadır. İstihdamı artıracak her türlü çaba, iş, aş ve vergi olarak geri dönecektir. O nedenle iş yapmayı, istihdamı kolaylaştıracak tedbirlere yoğunlaşmalıyız. Bu çaba enflasyonun düşmesine de katkı sağlayacaktır. Acil olarak, tarım ve turizmde çabaların yoğunlaşması gerekir. Bu alanlar istihdamı hızla artıracak, işsizliği aynı hızla düşürebilecek sektörler. Adeta işsizlik için ateş düşürücü diyebiliriz turizme. Pandemi etkisiyle düşen turizm faaliyetlerini artırmak için çaba sarf etmemiz gerekli. “

Türkay, turizmin hızla toparlanması için sırası gelenleri aşılanmaya da davet etti.