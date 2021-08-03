BUSİAD'dan enflasyon değerlendirmesi: “Mutfaklarda hararet yükseliyor”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, “Aylık yüzde 1.80’lik enflasyona rağmen, gıdada bu oran 2.77, konutta ise 5.07. yaza rağmen gıdada böyle yüksek enflasyon, beklenti, maliyet artışı veya ürün azlığı ile açıklanabilir. Her durumda da enflasyonu düşürücü politikaların acil olarak uygulanması gerçeği ortadadır” diye konuştu.

Konut fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Türkay, şöyle devam etti:

“Konut maliyetlerinin arttığı hepimizce bilinmekle birlikte, bu artışta bir parça köpük olduğunu da düşünüyoruz. Burada enflasyonun bir süre daha yüksek olacağı beklentisi taleplerin şişmesine ve pandeminin de etkisiyle, konut arzının taleplerin biraz altında kalması da fiyatları yükseltiyor. Bunun biran önce dengeye oturmasını umuyoruz.. Bir kısır döngü içine girmeden çözüm üretilmeli. Yüksek enflasyon Türkiye’nin hatırlamak istemeyeceği ağır bir yarasıdır.”

BUSİAD Başkanı Türkay, yanan orman arazilerinin, aşırı sıcak havanın ürünlere etkisinin de enflasyonda etkili olabileceğini kaydederek, “bu ülke hepimizin. Elbirliği ile, ortak akılla çözümler üretmenin tam zamanı” dedi.