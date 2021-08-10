Bursa’nın devleri



Capital500 araştırması, Türk iş dünyasının pandemiyle geçen 2020 yılındaki performansını ortaya koydu. 2019 yılında nominal olarak yüzde 16,3 büyüyen Capital500 şirketlerinin toplam cirosu 2020’de yüzde 10,1 büyüdü. Ancak 2019’da reel olarak yüzde 2,1 büyüyen Capital500 cirosu, geçtiğimiz yıl yüzde 4,1 daraldı. Bu son 10 yılın en keskin küçülmesi olarak kayıtlara geçti.

Bursa firmalarının Capital 500 performansı

Capital500 2020 yılı araştırmasında 26 Bursa firması kendisine yer bulurken, Oyak Renault, Tofaş ve Zorlu Enerji Bursa firmaları arasında zirvede yer aldı. Capital500’deki Bursa firmalarının toplam cirosu 119 milyar 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Açıklanan verilere göre listedeki Bursa firmalarının 2020 yılı ihracat rakamı ise 7 milyar 439 bin dolar oldu. Listedeki 26 firma, 2020 yılında 63 bin 651 kişiyi istihdam etti.

Capital500 2020 Listesi’nde yer alan 26 Bursa firmasından 9’u geçen yıla göre sıralamasını yükseltirken, 15 firma ise listede geriledi. Oyak Renault, 2019 listesindeki sırasını korurken, geçen yılki listede yer almayan Almaxtex Tekstil Capital500 2020’ye 364’üncü sıradan girdi. Capital500 2020’ye Bursa otomotiv sektörüyle damga vurdu. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 7 Bursa firması listede yer alırken, bunu 4’er firmayla demir çelik ile tekstil – konfeksiyon takip etti. Tarım sektöründe faaliyet gösteren 3 Bursa firması da Capital500’de kendisine yer buldu.

Listede yükselenler

Pro Yem (+54), Cargill Tarım ve Gıda (+38), Küçükçalık Tekstil (+14), Prysmian Kablo (+12), Hastavuk Gıda (+8), Bursa Gaz (+5), İsminin Açıklanmasını İstemeyen Firma (+4), Borçelik Çelik Sanayi (+2) ve Tofaş (+2)

Listede gerileyenler

Özdilek AVM ve Tekstil (-77), Karsan Otomotiv (-71), Borusan Mannesmann (-39), Gemlik Gübre (-32), Korteks Mensucat (-30), Beyçelik Gestamp (-25), Döktaş Dökümcülük (-16), Asil Çelik Sanayi (-12), Zorluteks Tekstil (-9), Sütaş (-8), Bursa Çimento (-5), Aunde Teknik Tekstil (-4), Çimtaş Çelik İmalat (-2), Zorlu Enerji (-2) ve Yeşim Satış Mağazaları (-1)

Capital 500’de dikkat çekenler

•Capital500 ligine 77 yeni şirket katıldı

•Giriş bariyeri 151,9 milyon dolardan 143,5 milyon dolara geriledi

•Listenin zirvesi ile

en altı arasındaki

gelir makası kapanıyor.

•Zirvedeki ilk 2 firma arasındaki gelir makası bir önceki yıla göre hızla kapandı. 2019 listesinde aradaki makas 14,4 milyar lira iken, 2020’de 7,7 liraya geriledi.

•500 şirketten 54’ü ciroda küçüldü.

•500 şirketten 258’i kârını açıklamamayı tercih ederken, 2020’de kâr bilgisi veren şirketlerden 32’si zarar açıkladı.

•Listede 50 şirket 10 milyar liranın üzerinde ciro elde ederken, 14 şirket de 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.