Bursa'nın tarımsal ürünlerinin ihracatında yeni hedef Çin ve Rusya pazarları

Kentteki meyve ve sebze üreticilerinin gelirlerinin artırılması amacıyla kurulan ve geçen yıl Almanya, İngiltere başta olmak üzere 9 ülkeye ihracat yapan Tarım Peyzaj AŞ, bu yıl Çin ve Rusya'ya da ürün göndermek için çalışmalar yürütüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ, Bursa'nın katma değeri yüksek tarımsal ürünlerini yerelde ve uluslararası platformlarda tanıtmaya devam ediyor.

Özellikle yaban mersini, ahududu, aronya ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursalı çiftçilerle buluşturan Tarım Peyzaj AŞ'nin 2018'den bu yana verdiği desteklerle 306 futbol sahası büyüklüğünde 2 bin 140 dekar alan katma değerli üretime kazandırıldı.

Yurt dışındaki fuarlara katılarak Bursa'nın tarım ürünlerine yeni pazarlar arayan Tarım Peyzaj AŞ, geçen yıl Almanya, Singapur ve Umman'a siyah incir, Hong Kong'a siyah incir, deveci armudu, kivi ve nar, İngiltere'ye siyah incir, Malezya'ya ise siyah incir, çilek, kestane, Trabzon hurması ve kivi sattı.

Ağustosta 17 ülkenin katılacağı B2B yapılacak

Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat, AA muhabirine, Tarım Peyzaj AŞ'nin üç senelik süreçte ihracata yönelik ciddi faaliyetlerinin olduğunu, bu yıl da Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden bronz ihracatçı ödülünü aldıklarını söyledi.

Ana amaçlarının çiftçiyle tüketiciyi bir araya getirebilmek olduğuna değinen Polat, "Bu kapsamda temmuz ayının sonu, ağustos ayının ilk haftasında birçoğu Avrupa ülkesi olmak üzere 17 ülkenin katılacağı bir 'Business to Business' (B2B) çalışması yapacağız. Bu etkinlik sadece kapalı mekanda olmayacak. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bizzat üretim arazilerini görmek istiyor. Ürünü yerinde görmek istiyor. Bursa'ya yakışır B2B çalışması gerçekleştireceğiz." dedi.

Tarım Peyzaj AŞ olarak dış pazarlar bulmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Polat, "Bizim yapmamız gereken üreticimize bu özgüveni kazandırıp, çiftçimizle nihai tüketici arasındaki ihracatı geliştirebilmek, çiftçiye o heyecanı kazandırabilmek. Teknik destek, lojistik, dil çevirisi, evrak-bilgi-belge noktasında ciddi destekler veriyoruz. Yeter ki çiftçimiz ihracat kapılarını açsın." ifadelerini kullandı.

"Çin pazarıyla alakalı çok büyük bir hedefimiz var"

Siyah incirde görülen Akdeniz meyve sineği hastalığının ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Polat, şöyle devam etti:

"Çin pazarıyla alakalı çok büyük bir hedefimiz var. Şu anda incirde Akdeniz meyve sineği denen bir hastalık var. İzmir Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü ile beraber kalıntı ve böcek konusuyla çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bu Akdeniz meyve sineğini yok ettiğimiz takdirde Çin pazarını tamamen açmış olacağız. İhracatımız tamamıyla o pazara yönelmiş olacak ve üretilen siyah incirin kesinlikle bir pazar kaygısı olmayacak. Ayrıca ayva ve armutta elma içi kurdu denilen hastalıkla alakalı yine Ankara Zirai Araştırma Enstitüsü ile bir çalışma yürütüyoruz. Bizim amacımız pazarları çok hızlı bir şekilde açabilmek. Bu pazarları açtıktan sonra bizim çiftçimizin ürettiği ürünle alakalı kesinlikle bir pazar kaygısı olmayacak."

"Rusya ciddi bir fırsat olarak görülüyor"

Bursa'nın değerlerini, Bursa dışında tanıtmayı amaçladıklarına işaret eden Polat, şunları kaydetti:

"Bursa'nın siyah incirini, armudunu, şeftalisini yurt dışındaki ülkelere göstermemiz gerekiyor. Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle Almanya'ya, İngiltere'ye ciddi ihracat yapıldı. Asya bölgelerine çok ciddi ihracatlar yapıldı. Tabii bu dönem Rusya pazarının ne olacağı çok belli değil. Hem peyzaj ağaç sektöründe hem de tarım sektöründe Rusya çok ciddi bir pazar olarak görülüyor. Çiftimizin bunları değerlendirmesi lazım."

Polat, şu anda kendileri için en önemli pazarların Çin ve Rusya olduğuna dikkati çekerek, "Çin ve Rusya pazarı bizim ürünlerimizin ihracat değerini, rakamlarımızı çok ciddi seviyelere ulaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.