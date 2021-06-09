Bursa'da kırsal kalkınmaya 36 Milyon TL'lik yatırım

Bursa'da 36 milyon TL'lik yatırımın yapılacağı proje kapsamında 20 firmaya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 12.5 milyon TL'lik hibe verilecek.

Proje imza töreninde, pogramdan faydalanmaya hak kazanan projelerin 80 kişiye sürekli istihdam sağlayacağının bilgisini paylaşan Bursa il Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül şöyle konuştu, “ Bugün bir araya gelmemizin gerekçesi Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 14.etap projelerinin onaylanması nedeniyle bir araya geldik. Projelerimizin Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı projeleri kapsamında hem hibe hem de istihdam sağlaması oldukça önemlidir. İlimizde 2006 yılında bu yana 153 yatırım projesi gerçekleştirildi. Bu yatırım projelerinin toplam tutarı 113 milyon TL’dir. Bu yatırım programlarında toplam 45 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Yaklaşık olarakta 2200 kişiye de istihdam oluşturulmuştur.

2020 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından 5 yıllık bir program onaylandı. Onaylanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren projelerin uygulanması için gerekli çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 2021 Yılı için Yayınlanan tebliğ ile proje başvuru konuları belirlenmiş olup,

• Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

• Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar

• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlarıdır.

2021 yılı için belirlenen proje başvuruları konularında İlimizde toplam 20 proje sahibi ile sözleşme imzalıyoruz. Onaylanan projeler ile 36 milyon TL tutarında yatırım yapılacak ve buna karşılık Bakanlığımızca 12,5 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu projelerin inşası sürecinde yüzlerce kişiye geçici istihdam sağlanacağı gibi, faaliyet döneminde de yaklaşık olarak 80 kişiye sürekli iş imkanı sağlanacaktır.

Bu projeleri sunduğumuz Bakanlık yetkilileri, Valiliğimiz ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. Projenin Ülkemize, İlimize ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

PROJENİN YATIRIM TABLOSU