Cuma günü 81,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,90 artışla 74,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, geçen hafta cuma günü yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da görülen "Omicron" varyantının küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle sert düşüş göstermişti.

Petrol fiyatları, söz konusu düşüşün ardından bugün sabahki kar alımlarıyla yükselirken, uzmanlar, piyasa katılımcılarının yeni varyant ve İran nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlatılması nedeniyle temkinli olduğunu ifade ediyor.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği nükleer görüşmelerin yedinci turu bugün başlıyor.

Tarafların masaya yeniden oturacak olması, piyasalarda ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlarının kaldırılacağı ve küresel petrol arzına katkı sağlayacağı beklentilerini güçlendiriyor.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Viyana'da başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti. İran'daki yeni hükümetin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından AB ile İran arasında ön görüşme niteliğindeki temaslar 14 Ekim'de yeniden başlamış, 3 Kasım'da ise müzakerelerin 29 Kasım'da yeniden başlaması konusunda anlaşıldığı duyurulmuştu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, geçen hafta yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını açıklamış, rezerv satışı kararının Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık ile birlikte alındığını bildirmişti.

Söz konusu hamle, 2022'nin ilk çeyreğinde piyasalarda arz fazlası yaşanması endişelerini beraberinde getirirken, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Aralık'ta bir araya geleceği toplantıya odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 74,68 ile 75,51 dolar aralığının direnç, 73,85 ile 73,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.