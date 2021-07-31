Bosna-Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı

"Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, tarife kontenjanı miktarı canlı büyükbaş hayvanlar, bu hayvanların soğutulmuş ve dondurulmuş eti için 8 bin ton, canlı küçükbaş hayvanlar ya da bu hayvanların eti için 2 bin ton, sakatatlar için 2 bin ton, canlı kümes hayvanları, bu hayvanların etleri ve sakatatları için 1000 ton, alabalıklar ve sazan balığı için 100 ton olarak açıldı.

Tarife kontenjanı miktarları tatlı mısır için 300 ton, buğday ve mahlut unu içi 85 bin ton, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları için 75 bin ton, diğer şekerler, ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları gibi ürünler için 20 bin ton, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları için 500 ton, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle gıda mamulleri gibi ürünler için 500 ton, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler için 2 bin 500 ton, bazı içecekler için 5 bin hektolitre olarak belirlendi.

- Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi uygulanmayacak

Belirlenen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfırlandı. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile ek mali yükümlülükler uygulanacak.

Kararla belirlenen tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak miktarları gösterirken, her takvim yılında yeniden dağıtılabilecek.

Yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde 1 Ocak 2021-31 Temmuz 2021 tarihlerinde (bu tarihler dahil) tahsis edilen tarife kontenjanı miktarları, kararda belirtilen miktarlardan düşülerek kalan kısım 1 Ağustos 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde (bu tarihler dahil) kullanılacak.

Yürürlükten kaldırılan karar çerçevesinde bu yıl için düzenlenen ithal lisansları, üzerlerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacak.

- Tarife kontenjanları için başvuru koşulları

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarına ilişkin başvuru koşulları düzenlendi.

Buna göre, firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak. Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, lisansta belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacak ve bu süre uzatılmayacak.

Anılan karar ve tebliğ, 1 Ağustos 2021'de yürürlüğe girecek.