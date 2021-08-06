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Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi 06.08.2021, 18:46
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son KapanışÖnceki KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.80512.7380,53BIST ANKARA2.1472.151-0,22BIST ANTALYA2.2352.256-0,94BIST BALIKESİR1.9071.945-1,93BIST BURSA3.2613.2261,07BIST DENIZLI1.9552.018-3,16BIST ISTANBUL1.5161.5110,33BIST IZMIR3.4853.492-0,21BIST KAYSERI11.96512.025-0,50BIST KOCAELI3.7693.797-0,72BIST KONYA2.3812.389-0,35BIST TEKIRDAĞ9.87610.071-1,94BIST AYDIN1.2391.2380,06BIST MANISA1.3951.403-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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