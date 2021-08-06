Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.187.790.942Şişe Cam939.801.779Türk Hava Yolları835.797.024Ereğli Demir Çelik720.231.220Sasa Polyester705.092.118Akbank525.287.908Kardemir (D)500.962.203Koza Altın482.264.479Tüpraş419.585.680Yapı ve Kredi Bank.406.363.473Ford Otosan339.080.585Petkim337.209.781İş Bankası (C)309.193.222Otokar272.081.582Bim Mağazalar259.128.215Tofaş Oto. Fab.243.349.218Emlak Konut GMYO242.433.593Aselsan227.300.250Turkcell209.802.665Arçelik200.817.399

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​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)