Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.500,00-19,75İş Bankası (C)5,42-0,55-20,21İş Bankası (Kur.)429.999,9013,16İş Fin.Kir.3,16-2,47-18,13İş Girişim10,81-7,84-42,96İş GMYO1,890,00-25,59İş Y. Men. Değ.14,22-0,14-14,32İş Yat. Ort.2,84-1,05-15,55İşbir Holding5.099,900,0086,29Işık Plastik38,00-0,68Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18İttifak Holding1,510,00-32,29İz Hayvancılık Tarım18,29-0,331,61İzmir Demir Çelik2,84-5,02-14,19İzmir Fırça5,81-1,194,50Jantsa Jant Sanayi72,35-0,6274,56Kafein Yazılım26,600,0824,65Kalekim Kimyevi Maddeler12,63-0,94Kaplamin23,26-1,27-31,18Kardemir (A)7,28-1,3622,35Kardemir (B)7,25-0,4137,57Kardemir (D)7,970,0037,89Karel Elektronik34,60-0,9750,04Karsan Otomotiv3,991,0122,77Karsu Tekstil8,04-1,71-5,96Kartal Yenilenebilir Enerji11,04-4,00Kartonsan53,150,95-43,86Katmerciler Ekipman3,04-5,59-1,30Kent Gıda209,001,95-41,23Kerevitaş Gıda4,621,32-29,79Kervan Gıda16,39-0,3025,10Kervansaray Yat. Holding0,62-1,59-50,79Kiler GMYO1,77-1,12-29,48Klimasan Klima21,22-0,6625,04Koç Holding20,94-0,762,38Konfrut Gıda17,231,291,95Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,50-1,65151,27Konya Çimento901,700,29-20,20Koray GMYO8,06-3,3681,12Kordsa Teknik Tekstil24,141,4355,24Koza Altın108,10-1,2811,79Koza Madencilik14,08-0,71-9,10Körfez GMYO5,190,19-10,52Kristal Kola1,87-6,03-52,30Kron Telekomünikasyon50,90-7,7138,17Kuştur Kuşadası Turizm226,80-0,0944,18Kuyumcukent Gayrimenkul2,893,2125,65Kütahya Porselen52,150,583,37Kütahya Şeker35,449,99Lider Faktoring3,10-1,90-9,09Link Bilgisayar32,36-2,062,42Logo Yazılım37,78-1,2021,32Lokman Hekim Sağlık9,41-1,9831,27Lüks Kadife46,06-0,2659,86Makina Takım2,960,34-13,20Manas Enerji Yönetimi19,075,07Marka Yatırım Holding4,270,00-33,59Marmaris Altınyunus163,50-0,9147,16Marshall242,500,62-20,93Martı GMYO1,080,00-57,71Martı Otel1,73-1,70-18,78Matriks Bilgi Dağıtım32,28-0,19Mavi Giyim54,700,185,99Mazhar Zorlu Holding38,000,5820,71Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,800,85Mega Polietilen6,09-1,62-20,50Menderes Tekstil2,25-1,75-27,18Mercan Kimya9,831,55Merit Turizm17,208,1166,03Merko Gıda5,282,92-38,89Metemtur Yatırım4,28-4,68-47,06Metro Holding1,600,63-23,08Metro Petrol ve Tesisleri2,330,00-19,38Metro Yatırım Ortaklığı1,85-2,63-20,60Migros Ticaret34,740,70-18,83Milpa3,76-0,53-18,26Mistral GMYO4,11-0,96-12,74MLP Sağlık24,58-1,3623,70MMC San. Ve Tic. Yat.5,990,0030,22Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj7,500,13-36,71Mondi Tire Kutsan7,992,045,13Naturel Enerji37,34-1,065,16Naturelgaz8,11-0,61Net Holding3,990,0016,33Netaş Telekom.20,602,49-26,64Niğbaş Niğde Beton11,441,06-78,00Nuh Çimento38,08-0,52-20,71Nurol GMYO15,810,38116,87Odaş Elektrik1,38-0,72-52,80Orge Enerji Elektrik6,15-0,6533,33Orma Orman Mahsulleri31,70-1,18115,35Osmanlı Menkul22,80-2,98-26,07Ostim Endüstriyel Yat2,300,88-16,48Otokar346,504,9413,87Oyak Çimento7,05-0,98-19,70Oyak Yat. Ort.7,10-0,702,87Oyak Yatırım Menkul Değerler23,32-0,43Oylum Sınai Yatırımlar3,98-0,50-15,50Özak GMYO4,18-0,48-18,04Özbal Çelik Boru13,24-1,63102,14Özderici GMYO1,56-1,89-29,73Özerden Plastik8,69-5,95-3,44Pamukova Elektrik33,00-1,2654,78Panora GMYO6,42-0,776,68Papilon Savunma15,131,20-33,52Park Elek.Madencilik4,85-0,21-9,68Parsan28,761,4118,35Pegasus69,350,73-7,04Peker GMYO0,97-1,02-58,53Penguen Gıda3,170,00-37,23Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım48,789,96Pera GMYO1,610,00-8,09Pergamon Dış Ticaret23,08-0,4325,92Petkim5,760,3515,66Petrokent Turizm2.085,00-0,71130,03Pınar Et Ve Un17,750,74-18,89Pınar Su7,461,360,40Pınar Süt18,321,33-18,76Plastikkart16,84-1,5216,54Polisan Holding2,79-1,06-27,43Politeknik Metal341,00-0,81-15,95Prizma Press Matbaacılık4,48-0,44-18,25QNB Finans Fin. Kir.82,000,06-34,56QNB Finansbank41,120,29-41,55QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,200,00Ral Yatırım Holding4,35-1,14-2,03Ray Sigorta10,070,00-34,82Reysaş GMYO4,91-1,80-9,91Reysaş Lojistik4,310,23-16,70Rhea Girişim1,97-1,50-47,04Rodrigo Tekstil14,75-1,017,59Royal Halı3,350,90-2,62RTA Laboratuvarları21,30-0,93-29,66Sabancı Holding9,62-0,31-12,75Safkar Ege Soğutmacılık9,248,71-15,07Sanel Mühendislik4,760,0039,18Sanifoam Sünger19,04-2,3640,00Sanko Pazarlama10,141,919,41Saray Matbaacılık4,53-0,66-48,35Sarkuysan12,51-1,2643,84Sasa Polyester30,181,75101,41Say Yenilenebilir Enerji24,36-2,17186,25Sekuro Plastik24,86-1,3578,08Selçuk Ecza Deposu8,68-0,91-35,38Selçuk Gıda5,01-0,790,60Selva Gıda Sanayi7,55-6,09Senkron Güvenlik22,346,08-14,93Serve Film Prodüksiyon15,01-0,07-6,19Servet GMYO69,75-1,76-11,03Seyitler Kimya15,57-1,8315,65Silverline Endüstri5,39-0,19-37,33Sinpaş GMYO4,550,898,85Smartiks Yazılım5,75-0,69-35,10Sodaş Sodyum Sanayii22,381,54-15,02Söktaş3,911,03-23,18Sönmez Filament38,20-0,52-45,58Sönmez Pamuklu13,54-0,07-43,58Sumaş Suni Tahta67,959,0732,59Şeker Fin. Kir.5,56-1,24-13,13Şekerbank1,070,94-29,14Şişe Cam8,001,6511,74Şok Marketler Ticaret12,012,83-3,77T. Halk Bankası4,67-0,43-16,01T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,521,68-33,93T.S.K.B.1,340,75-23,27T.Tuborg17,100,59-5,37Taç Tarım Ürünleri27,224,69158,50Tat Gıda9,115,07-21,20TAV Havalimanları22,081,563,66Taze Kuru Gıda214,50-3,94-0,83Tek-Art Turizm1,49-0,67-26,24Tekfen Holding14,65-0,20-10,67Teknosa İç ve Dış Ticaret7,331,81-15,36Temapol Polimer Plastik14,82-0,8028,87TGS Dış Ticaret12,24-2,47-3,70Tofaş Oto. Fab.39,003,7826,17Torunlar GMYO3,54-0,84-9,23Trabzon Liman29,94-1,96-6,79Trabzonspor Sportif3,392,7338,93Trend GMYO6,94-2,53-44,79TSKB GMYO3,00-1,96-47,83Tuğçelik14,430,7078,59Tukaş6,780,89-30,03Turcas Petrol3,590,84-25,98Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,99-0,20Turkcell15,390,920,61Tümosan Motor ve Traktör17,592,0325,02Tüpraş97,45-0,31-9,77Türk Hava Yolları12,840,63-0,54Türk İlaç Serum13,58-52,15Türk Prysmian Kablo11,350,62-5,91Türk Telekom6,640,45-17,94Türk Traktör180,70-0,176,06Türker Proje Gayrimenkul120,200,006,47Türkiye Sigorta4,830,42-21,82Ufuk Yatırım14,331,636,94Ulaşlar Turizm Yat.3,980,00-6,13Ulusoy Elektrik53,50-1,204,19Ulusoy Un Sanayi5,16-0,961,41Umpaş Holding1,270,00-51,34Uşak Seramik1,910,00-18,38Utopya Turizm18,98-0,11-51,08Uzertaş Boya36,702,34-35,16Ülker Bisküvi20,260,50-9,22Ünlü Yatırım Holding5,420,74Vakıf Fin. Kir.8,81-0,79158,51Vakıf GMYO1,530,00-36,22Vakıf Yat. Ort.6,49-1,07-11,82Vakıflar Bankası3,55-0,28-24,63Vakko Tekstil10,72-0,1971,07Vanet Gıda5,281,15-31,69VBT Yazılım22,628,23Verusa Holding46,90-0,424,04Verusaturk Girisim20,66-0,6758,34Vestel29,04-0,5548,71Vestel Beyaz Eşya46,18-0,9023,55Viking Kağıt5,96-2,30-33,78Yapı ve Kredi Bank.2,48-0,40-17,25Yaprak Süt ve Besi Çift.30,18-1,05-16,61Yataş13,62-0,95-5,74Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,71-1,85-15,68Yeni Gimat GMYO13,76-0,5818,70Yeşil GMYO1,04-0,95-24,64Yeşil Yapı1,17-0,85-36,41Yeşil Yatırım Holding2,250,90-47,38Yibitaş İnşaat Malzeme12.100,10-22,44Yonga Mobilya21,701,40-27,15Yükselen Çelik5,593,716,85Yünsa11,04-0,81-20,53Ziraat Gayrimenkul1,600,63Zorlu Enerji1,80-0,55-35,02

(Bitti)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)