Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım5,182,78-33,07Acıpayam Selüloz16,75-0,30-1,63Adel Kalemcilik23,34-1,85-31,82Adese Gayrimenkul1,19-0,83-57,50Afyon Çimento3,84-0,78-24,85AGESA Hayat Emeklilik17,770,001,05Ak Enerji1,681,20-23,98Akbank5,48-0,72-18,91Akçansa14,780,27-8,21Akdeniz Yatırım Hold.1,960,00-18,44Akfen GMYO2,070,49-20,71Akın Tekstil35,52-1,6111,84Akiş GMYO1,87-0,53-33,03Akmerkez GMYO39,80-0,40-36,27Aksa16,51-1,0219,51Aksa Enerji13,410,6880,24Aksigorta8,20-1,20-5,73Aksu Enerji9,81-0,8129,98Alarko Carrıer301,404,18-17,09Alarko GMYO21,34-0,84-15,75Alarko Holding9,740,1014,30Albaraka Türk1,530,66-21,13Alcatel Lucent Teletaş23,641,63-20,30Alkim Kağıt15,89-0,3822,76Alkim Kimya15,620,4510,88Altınyağ Madencilik ve Enerji1,80-1,10-17,81Altınyunus Çeşme55,900,0911,89Anadolu Efes22,22-0,094,02Anadolu Grubu Holding23,160,52-11,35Anadolu Hayat Emek.9,480,6417,98Anadolu Isuzu16,461,48-8,56Anadolu Sigorta6,49-0,31-10,12Anel Elektrik2,900,00-8,52Arçelik33,180,1816,59ARD Bilişim Teknolojileri55,251,1014,91Arena Bilgisayar10,62-0,75-2,59Armada Bilgisayar51,90-2,905,75Arsan Tekstil4,29-0,696,31Arzum Ev Aletleri16,710,00-30,85Aselsan15,97-0,44-12,49Ata GMYO4,65-0,21-15,61Atakule GMYO2,87-9,7522,59Atlantis Yatırım Holding3,780,27-32,01Atlas Yat. Ort.1,56-2,50-10,86ATP Ticari Bilgisayar33,10-0,48Avrasya GMYO3,39-0,8829,42Avrasya Petrol ve Tur.3,02-0,33-5,63Avrupa Yatırım Holding5,00-1,38-16,67Aydem Enerji7,53-3,09Ayen Enerji4,701,29-13,12Ayes Çelik Hasır Ve Çit20,280,0079,79Aygaz14,49-1,632,14Bagfaş16,640,30-16,80Bak Ambalaj21,20-0,567,20Balatacılar Balatacılık4,840,21-41,26Bantaş Ambalaj3,73-1,8419,30Banvit65,20-0,3125,38Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,38-1,62Baştaş Başkent Çimento12,10-0,25-30,34Batı Çimento12,57-0,63166,88Batısöke Çimento2,260,00-7,38Bayrak Taban Sanayi9,030,33-14,89Bera Holding10,92-0,09-46,15Berkosan Yalıtım10,240,5914,80Beşiktaş Futbol Yat.6,390,9558,17Beyaz Filo8,80-1,23-12,69Bilici Yatırım19,470,41251,87Bim Mağazalar63,70-0,47-10,65Biotrend Çevre ve Enerji27,521,55Birko Mensucat1,200,008,11Birlik Mensucat2,10-3,23-39,31Bizim Mağazaları12,75-0,31-16,99BMS Çelik Hasır Sanayi8,27-1,78Boğaziçi Beton5,16-0,39Borusan Mannesmann26,300,92-5,40Borusan Yat. Paz.313,502,18-30,99Bosch Fren Sistemleri887,700,65-27,81Bossa29,36-0,6864,48Brisa24,100,1724,46Burçelik19,230,16-8,52Burçelik Vana23,24-0,17-53,20Bursa Çimento3,39-0,88-31,89Carrefoursa38,200,16-46,80Casa Emtia Petrol116,300,009,72Ceo Event Medya7,96-1,4923,79Coca Cola İçecek87,30-0,2337,46Cosmos Yat. Holding9,472,9317,49Credıtwest Faktorıng4,27-1,61-27,26Çan2 Termik10,891,59Çelebi176,800,68-3,14Çelik Halat6,59-0,15-27,56Çemaş Döküm1,32-2,94-22,47Çemtaş13,90-0,14-11,53Çimbeton219,400,46-26,00Çimentaş30,461,87-15,76Çimsa24,821,3139,44Çuhadaroğlu Metal7,550,94-0,75Dagi Giyim3,559,914,22Dagi Yatırım Holding17,443,4435,19Dardanel14,11-1,26-57,88Datagate Bilgisayar11,75-0,76-27,06Demısaş Döküm7,461,3615,20Denge Holding1,130,89-62,80Deniz GMYO2,21-3,0719,97Derimod9,98-4,312,46Derlüks Yatırım Holding5,036,57-42,97Desa Deri9,82-1,310,82Despec Bilgisayar10,220,59-21,75Deva Holding26,14-0,618,65Dinamik Isı Makina Yalıtım13,407,6324,36Diriteks Diriliş Tekstil3,190,00-14,48Ditaş Doğan17,342,6033,32DO-CO684,900,518,71Doğan Burda17,37-4,82-22,59Doğan Holding2,68-0,74-10,61Doğtaş Kelebek Mobilya2,390,842,62Doğusan5,93-4,6635,39Doğuş GMYO9,35-0,5314,44Doğuş Otomotiv26,400,381,84Döktaş Dökümcülük28,50-1,72-6,92Duran Doğan Basım10,732,192,29Dyo Boya12,48-0,5610,96Eczacıbaşı İlaç6,050,17-15,99Eczacıbaşı Yatırım41,14-0,6852,83E-Data Teknoloji Pazarlama19,428,25Edip Gayrimenkul4,43-9,9633,43Ege Endüstri1.327,100,93-20,29Ege Gübre178,20-0,7224,22Ege Profil28,10-1,33-26,52Ege Seramik14,130,3646,24Egeplast23,080,87-30,69Ekiz Kimya6,940,87-2,66Emek Elektrik2,73-2,15-4,39Eminiş Ambalaj21,00-1,69-43,00Emlak Konut GMYO1,831,10-13,46Enerjisa Enerji10,49-0,94-9,02Enka İnşaat9,480,9634,62Erbosan151,50-0,72273,57Ereğli Demir Çelik20,540,7956,36Ersu Gıda3,651,11-26,11Escar Turizm Taşımacılık18,124,92Escort Teknoloji5,892,08-10,35Esenboğa Elektrik30,34-2,1959,46Etiler Gıda5,38-1,6535,18Euro Kapital Yat. Ort.6,40-1,6967,56Euro Trend Yat. Ort.3,70-0,274,57Euro Yat. Ort.3,70-0,54-16,69Euro Yatırım Holding3,31-0,6016,55Fade Gıda11,97-0,08130,12Fenerbahçe Futbol36,00-0,8321,79Flap Kongre Toplantı Hiz.2,600,00-11,80F-M İzmit Piston102,30-3,85-16,56Fonet Bilgi Teknolojileri13,30-1,262,07Ford Otosan179,70-0,3947,13Formet Metal Ve Cam1,200,00-51,08Frigo Pak Gıda17,24-1,26-17,83Galata Wind Enerji3,81-1,80Galatasaray Sportif3,77-0,79-6,91Garanti Bankası9,270,11-8,68Garanti Faktoring9,67-0,82-13,12Garanti Yat. Ort.2,30-0,43-28,48Gedik Y. Men. Değ.7,43-0,1325,38Gediz Ambalaj40,160,3549,85Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri13,009,98Gentaş3,12-0,64-30,87Gersan Elektrik5,93-0,34-3,42Global Men. Değ.6,463,197,49Global Yat. Holding2,280,44-35,10Good-Year7,16-0,42-10,14Göltaş Çimento40,10-0,40-2,30Gözde Girişim5,864,27-26,57GSD Denizcilik5,32-4,665,56GSD Holding1,900,00-24,30Gübre Fabrik.52,500,00-38,99Güler Yat. Holding2,46-0,40-28,96Halk GMYO2,28-0,44-25,20Hatay Tekstil17,54-0,5128,64Hedef Girişim2,75-3,178,92Hektaş8,26-0,3654,61HUB Girişim10,99-1,26-39,62Hürriyet Gzt.1,530,00-27,14ICBC Turkey Bank5,362,10-17,54İdealist Danışmanlık54,051,41301,56İdealist GMYO4,819,82102,69İhlas Ev Aletleri1,02-0,97-45,25İhlas Gayrimenkul1,000,00-20,00İhlas Gazetecilik1,23-0,81-50,07İhlas Holding0,591,72-47,45İhlas Yayın Holding0,821,23-28,07İndeks Bilgisayar6,33-1,7136,25Info Yatırım3,76-1,05-19,50İntema37,00-0,54-7,27Inveo Yatırım Holding106,60-1,20141,07İpek Doğal Enerji12,14-0,49-7,19İskenderun Demir Çelik12,421,3137,45

(Sürecek)



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)