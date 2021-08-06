Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.302,102,47-17,77İş Bankası (C)5,44-0,18-19,91İş Bankası (Kur.)429.999,9013,16İş Fin.Kir.3,11-4,01-19,43İş Girişim10,73-8,53-43,38İş GMYO1,87-1,06-26,38İş Y. Men. Değ.14,08-1,12-15,17İş Yat. Ort.2,85-0,70-15,26İşbir Holding5.000,00-1,9682,64Işık Plastik37,40-2,25Işıklar Enerji Yapı Hol.0,932,20-18,42İttifak Holding1,541,99-30,94İz Hayvancılık Tarım18,20-0,821,11İzmir Demir Çelik2,91-2,68-12,07İzmir Fırça5,84-0,685,04Jantsa Jant Sanayi73,300,6976,85Kafein Yazılım26,30-1,0523,24Kalekim Kimyevi Maddeler12,59-1,25Kaplamin23,00-2,38-31,95Kardemir (A)7,380,0024,03Kardemir (B)7,320,5538,90Kardemir (D)8,000,3838,41Karel Elektronik34,58-1,0349,96Karsan Otomotiv3,93-0,5120,92Karsu Tekstil8,02-1,96-6,20Kartal Yenilenebilir Enerji10,45-9,13Kartonsan53,050,76-43,97Katmerciler Ekipman3,05-5,28-0,97Kent Gıda209,001,95-41,23Kerevitaş Gıda4,600,88-30,09Kervan Gıda16,35-0,5524,80Kervansaray Yat. Holding0,61-3,17-51,59Kiler GMYO1,78-0,56-29,08Klimasan Klima21,34-0,0925,75Koç Holding20,98-0,572,58Konfrut Gıda17,271,532,19Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,45-1,74151,06Konya Çimento897,00-0,23-20,62Koray GMYO8,31-0,3686,74Kordsa Teknik Tekstil24,241,8555,88Koza Altın107,70-1,6411,38Koza Madencilik13,92-1,83-10,14Körfez GMYO5,14-0,77-11,38Kristal Kola1,86-6,53-52,55Kron Telekomünikasyon49,64-9,9934,74Kuştur Kuşadası Turizm221,20-2,5640,62Kuyumcukent Gayrimenkul2,924,2926,96Kütahya Porselen52,150,583,37Kütahya Şeker35,449,99Lider Faktoring3,01-4,75-11,73Link Bilgisayar31,88-3,510,90Logo Yazılım37,66-1,5220,94Lokman Hekim Sağlık9,25-3,6529,04Lüks Kadife46,500,6961,39Makina Takım2,93-0,68-14,08Manas Enerji Yönetimi17,30-4,68Marka Yatırım Holding4,20-1,64-34,68Marmaris Altınyunus163,50-0,9147,16Marshall243,000,83-20,77Martı GMYO1,090,93-57,31Martı Otel1,74-1,14-18,31Matriks Bilgi Dağıtım33,082,29Mavi Giyim55,902,388,31Mazhar Zorlu Holding38,381,5921,92Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,961,30Mega Polietilen6,07-1,94-20,76Menderes Tekstil2,21-3,49-28,48Mercan Kimya9,730,52Merit Turizm17,107,4865,07Merko Gıda5,180,97-40,05Metemtur Yatırım4,17-7,13-48,43Metro Holding1,58-0,63-24,04Metro Petrol ve Tesisleri2,31-0,86-20,07Metro Yatırım Ortaklığı1,85-2,63-20,60Migros Ticaret34,42-0,23-19,58Milpa3,800,53-17,39Mistral GMYO4,03-2,89-14,44MLP Sağlık24,40-2,0922,80MMC San. Ve Tic. Yat.5,98-0,1730,00Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj7,47-0,27-36,96Mondi Tire Kutsan8,184,477,63Naturel Enerji37,26-1,274,93Naturelgaz8,08-0,98Net Holding3,93-1,5014,58Netaş Telekom.20,441,69-27,21Niğbaş Niğde Beton11,380,53-78,12Nuh Çimento38,06-0,57-20,75Nurol GMYO15,921,08118,38Odaş Elektrik1,37-1,44-53,14Orge Enerji Elektrik6,311,9436,80Orma Orman Mahsulleri30,60-4,61107,88Osmanlı Menkul22,70-3,40-26,40Ostim Endüstriyel Yat2,363,51-14,30Otokar342,303,6612,49Oyak Çimento7,03-1,26-19,93Oyak Yat. Ort.7,10-0,702,87Oyak Yatırım Menkul Değerler23,922,13Oylum Sınai Yatırımlar3,93-1,75-16,56Özak GMYO4,18-0,48-18,04Özbal Çelik Boru13,23-1,71101,98Özderici GMYO1,56-1,89-29,73Özerden Plastik8,72-5,63-3,11Pamukova Elektrik32,52-2,6952,53Panora GMYO6,40-1,086,34Papilon Savunma14,980,20-34,18Park Elek.Madencilik4,83-0,62-10,06Parsan28,480,4217,20Pegasus69,500,94-6,84Peker GMYO0,97-1,02-58,53Penguen Gıda3,180,32-37,03Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım48,789,96Pera GMYO1,60-0,62-8,66Pergamon Dış Ticaret23,06-0,5225,81Petkim5,760,3515,66Petrokent Turizm2.094,60-0,26131,09Pınar Et Ve Un17,740,68-18,93Pınar Su7,400,54-0,40Pınar Süt18,220,77-19,20Plastikkart17,00-0,5817,65Polisan Holding2,79-1,06-27,43Politeknik Metal342,00-0,52-15,71Prizma Press Matbaacılık4,45-1,11-18,80QNB Finans Fin. Kir.80,00-2,38-36,15QNB Finansbank41,421,02-41,12QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,88-1,18Ral Yatırım Holding4,400,00-0,90Ray Sigorta10,00-0,70-35,28Reysaş GMYO4,88-2,40-10,46Reysaş Lojistik4,422,79-14,57Rhea Girişim1,98-1,00-46,77Rodrigo Tekstil14,75-1,017,59Royal Halı3,330,30-3,20RTA Laboratuvarları21,28-1,02-29,72Sabancı Holding9,730,83-11,75Safkar Ege Soğutmacılık9,3510,00-14,06Sanel Mühendislik4,780,4239,77Sanifoam Sünger18,51-5,0836,10Sanko Pazarlama10,323,7211,35Saray Matbaacılık4,50-1,32-48,69Sarkuysan12,39-2,2142,46Sasa Polyester29,800,4798,87Say Yenilenebilir Enerji24,20-2,81184,37Sekuro Plastik23,06-8,4965,19Selçuk Ecza Deposu8,62-1,60-35,82Selçuk Gıda5,100,992,41Selva Gıda Sanayi7,69-4,35Senkron Güvenlik23,169,97-11,81Serve Film Prodüksiyon14,99-0,20-6,31Servet GMYO68,80-3,10-12,24Seyitler Kimya15,60-1,6415,87Silverline Endüstri5,410,19-37,09Sinpaş GMYO4,540,678,61Smartiks Yazılım5,790,00-34,65Sodaş Sodyum Sanayii22,381,54-15,02Söktaş3,880,26-23,77Sönmez Filament38,28-0,31-45,47Sönmez Pamuklu14,174,58-40,96Sumaş Suni Tahta68,509,9533,66Şeker Fin. Kir.5,55-1,42-13,28Şekerbank1,05-0,94-30,46Şişe Cam8,001,6511,74Şok Marketler Ticaret12,012,83-3,77T. Halk Bankası4,67-0,43-16,01T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,10-0,40-35,29T.S.K.B.1,330,00-23,85T.Tuborg16,95-0,29-6,20Taç Tarım Ürünleri25,60-1,54143,11Tat Gıda8,943,11-22,67TAV Havalimanları22,503,505,63Taze Kuru Gıda216,00-3,27-0,14Tek-Art Turizm1,48-1,33-26,73Tekfen Holding14,58-0,68-11,10Teknosa İç ve Dış Ticaret7,341,94-15,24Temapol Polimer Plastik14,75-1,2728,26TGS Dış Ticaret12,791,910,63Tofaş Oto. Fab.38,522,5024,62Torunlar GMYO3,49-2,24-10,51Trabzon Liman29,88-2,16-6,97Trabzonspor Sportif3,413,3339,75Trend GMYO6,98-1,97-44,47TSKB GMYO3,02-1,31-47,48Tuğçelik14,15-1,2675,12Tukaş6,801,19-29,82Turcas Petrol3,611,40-25,57Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,00-0,10Turkcell15,380,850,54Tümosan Motor ve Traktör17,350,6423,31Tüpraş98,150,41-9,12Türk Hava Yolları12,830,55-0,62Türk İlaç Serum14,44-49,12Türk Prysmian Kablo11,24-0,35-6,82Türk Telekom6,660,76-17,70Türk Traktör178,80-1,224,95Türker Proje Gayrimenkul119,50-0,585,85Türkiye Sigorta4,79-0,42-22,47Ufuk Yatırım14,120,145,37Ulaşlar Turizm Yat.4,051,76-4,48Ulusoy Elektrik54,200,095,55Ulusoy Un Sanayi5,14-1,341,01Umpaş Holding1,24-2,36-52,49Uşak Seramik1,920,52-17,95Utopya Turizm19,000,00-51,03Uzertaş Boya38,005,97-32,86Ülker Bisküvi20,12-0,20-9,85Ünlü Yatırım Holding5,451,30Vakıf Fin. Kir.8,77-1,24157,34Vakıf GMYO1,50-1,96-37,47Vakıf Yat. Ort.6,50-0,91-11,68Vakıflar Bankası3,54-0,56-24,84Vakko Tekstil10,750,0971,55Vanet Gıda5,20-0,38-32,73VBT Yazılım18,81-10,00Verusa Holding47,00-0,214,26Verusaturk Girisim21,101,4461,71Vestel29,260,2149,84Vestel Beyaz Eşya46,22-0,8223,66Viking Kağıt5,99-1,80-33,44Yapı ve Kredi Bank.2,47-0,80-17,59Yaprak Süt ve Besi Çift.31,382,89-13,29Yataş13,62-0,95-5,74Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,70-2,12-15,91Yeni Gimat GMYO13,73-0,7918,44Yeşil GMYO1,03-1,90-25,36Yeşil Yapı1,16-1,69-36,96Yeşil Yatırım Holding2,240,45-47,62Yibitaş İnşaat Malzeme12.040,10-0,50-22,82Yonga Mobilya21,400,00-28,16Yükselen Çelik5,624,277,42Yünsa10,94-1,71-21,25Ziraat Gayrimenkul1,590,00Zorlu Enerji1,78-1,66-35,74

​​​​​​​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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