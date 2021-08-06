Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım5,121,59-33,85Acıpayam Selüloz16,840,24-1,10Adel Kalemcilik23,50-1,18-31,36Adese Gayrimenkul1,18-1,67-57,86Afyon Çimento3,84-0,78-24,85AGESA Hayat Emeklilik18,091,802,87Ak Enerji1,702,41-23,08Akbank5,43-1,63-19,65Akçansa14,951,42-7,16Akdeniz Yatırım Hold.1,93-1,53-19,69Akfen GMYO2,154,37-17,65Akın Tekstil36,100,0013,66Akiş GMYO1,85-1,60-33,75Akmerkez GMYO40,060,25-35,85Aksa16,60-0,4820,16Aksa Enerji13,24-0,6077,96Aksigorta8,23-0,84-5,38Aksu Enerji10,011,2132,63Alarko Carrıer302,004,39-16,92Alarko GMYO21,24-1,30-16,15Alarko Holding9,730,0014,18Albaraka Türk1,626,58-16,49Alcatel Lucent Teletaş24,123,70-18,68Alkim Kağıt15,90-0,3122,84Alkim Kimya15,52-0,1910,17Altınyağ Madencilik ve Enerji1,81-0,55-17,35Altınyunus Çeşme55,850,0011,79Anadolu Efes22,22-0,094,02Anadolu Grubu Holding23,040,00-11,81Anadolu Hayat Emek.9,571,5919,10Anadolu Isuzu16,250,18-9,72Anadolu Sigorta6,530,31-9,56Anel Elektrik2,86-1,38-9,78Arçelik33,00-0,3615,96ARD Bilişim Teknolojileri55,201,0114,81Arena Bilgisayar10,63-0,65-2,50Armada Bilgisayar52,30-2,156,56Arsan Tekstil4,27-1,165,82Arzum Ev Aletleri16,65-0,36-31,10Aselsan15,97-0,44-12,49Ata GMYO4,660,00-15,43Atakule GMYO2,87-9,7522,59Atlantis Yatırım Holding3,780,27-32,01Atlas Yat. Ort.1,57-1,88-10,29ATP Ticari Bilgisayar32,68-1,74Avrasya GMYO3,34-2,3427,51Avrasya Petrol ve Tur.3,01-0,66-5,94Avrupa Yatırım Holding5,03-0,79-16,17Aydem Enerji7,41-4,63Ayen Enerji4,854,53-10,35Ayes Çelik Hasır Ve Çit19,80-2,3775,54Aygaz14,52-1,432,35Bagfaş16,861,63-15,70Bak Ambalaj22,123,7511,85Balatacılar Balatacılık4,75-1,66-42,35Bantaş Ambalaj3,67-3,4217,38Banvit65,25-0,2325,48Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,27-2,28Baştaş Başkent Çimento12,906,35-25,73Batı Çimento12,54-0,87166,24Batısöke Çimento2,260,00-7,38Bayrak Taban Sanayi8,96-0,44-15,55Bera Holding10,85-0,73-46,50Berkosan Yalıtım10,08-0,9813,00Beşiktaş Futbol Yat.6,370,6357,67Beyaz Filo8,82-1,01-12,49Bilici Yatırım19,480,46252,05Bim Mağazalar64,500,78-9,53Biotrend Çevre ve Enerji27,481,40Birko Mensucat1,13-5,831,80Birlik Mensucat2,07-4,61-40,17Bizim Mağazaları12,981,49-15,49BMS Çelik Hasır Sanayi8,20-2,61Boğaziçi Beton5,11-1,35Borusan Mannesmann26,200,54-5,76Borusan Yat. Paz.315,102,71-30,64Bosch Fren Sistemleri888,000,68-27,79Bossa30,121,8968,74Brisa24,401,4126,01Burçelik18,84-1,87-10,37Burçelik Vana23,22-0,26-53,24Bursa Çimento3,38-1,17-32,10Carrefoursa38,200,16-46,80Casa Emtia Petrol112,60-3,186,23Ceo Event Medya7,89-2,3522,71Coca Cola İçecek86,30-1,3735,89Cosmos Yat. Holding9,472,9317,49Credıtwest Faktorıng4,33-0,23-26,24Çan2 Termik10,901,68Çelebi175,600,00-3,79Çelik Halat6,57-0,45-27,78Çemaş Döküm1,31-3,68-23,06Çemtaş13,90-0,14-11,53Çimbeton220,100,78-25,77Çimentaş30,481,94-15,71Çimsa25,202,8641,57Çuhadaroğlu Metal7,713,071,35Dagi Giyim3,559,914,22Dagi Yatırım Holding17,051,1332,17Dardanel14,10-1,33-57,91Datagate Bilgisayar11,910,59-26,07Demısaş Döküm7,603,2617,37Denge Holding1,163,57-61,81Deniz GMYO2,19-3,9518,89Derimod9,76-6,420,21Derlüks Yatırım Holding4,801,69-45,58Desa Deri9,80-1,510,62Despec Bilgisayar10,210,49-21,82Deva Holding25,86-1,677,49Dinamik Isı Makina Yalıtım13,155,6222,04Diriteks Diriliş Tekstil3,09-3,13-17,16Ditaş Doğan17,151,4831,86DO-CO692,501,639,92Doğan Burda17,23-5,59-23,22Doğan Holding2,69-0,37-10,28Doğtaş Kelebek Mobilya2,36-0,421,33Doğusan6,19-0,4841,32Doğuş GMYO9,17-2,4512,24Doğuş Otomotiv26,06-0,910,53Döktaş Dökümcülük28,48-1,79-6,99Duran Doğan Basım10,712,002,10Dyo Boya12,51-0,3211,23Eczacıbaşı İlaç6,00-0,66-16,69Eczacıbaşı Yatırım41,06-0,8752,53E-Data Teknoloji Pazarlama16,15-9,98Edip Gayrimenkul4,43-9,9633,43Ege Endüstri1.345,202,30-19,20Ege Gübre178,20-0,7224,22Ege Profil28,00-1,69-26,78Ege Seramik14,02-0,4345,10Egeplast22,66-0,96-31,95Ekiz Kimya6,80-1,16-4,63Emek Elektrik2,71-2,87-5,09Eminiş Ambalaj20,50-4,03-44,35Emlak Konut GMYO1,820,55-13,93Enerjisa Enerji10,53-0,57-8,68Enka İnşaat9,491,0634,77Erbosan151,80-0,52274,31Ereğli Demir Çelik20,802,0658,34Ersu Gıda3,630,55-26,52Escar Turizm Taşımacılık18,114,86Escort Teknoloji5,932,77-9,74Esenboğa Elektrik30,20-2,6458,73Etiler Gıda5,30-3,1133,17Euro Kapital Yat. Ort.6,24-4,1563,37Euro Trend Yat. Ort.3,812,707,68Euro Yat. Ort.3,68-1,08-17,14Euro Yatırım Holding3,32-0,3016,90Fade Gıda12,201,84134,54Fenerbahçe Futbol36,00-0,8321,79Flap Kongre Toplantı Hiz.2,600,00-11,80F-M İzmit Piston102,60-3,57-16,31Fonet Bilgi Teknolojileri13,37-0,742,61Ford Otosan177,30-1,7245,16Formet Metal Ve Cam1,19-0,83-51,49Frigo Pak Gıda17,22-1,37-17,92Galata Wind Enerji3,78-2,58Galatasaray Sportif3,72-2,11-8,15Garanti Bankası9,23-0,32-9,07Garanti Faktoring9,55-2,05-14,20Garanti Yat. Ort.2,30-0,43-28,48Gedik Y. Men. Değ.7,42-0,2725,21Gediz Ambalaj41,443,5554,63Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri13,009,98Gentaş3,243,18-28,21Gersan Elektrik5,960,17-2,93Global Men. Değ.6,300,644,83Global Yat. Holding2,301,32-34,53Good-Year7,210,28-9,52Göltaş Çimento39,80-1,14-3,03Gözde Girişim5,782,85-27,57GSD Denizcilik5,22-6,453,57GSD Holding1,900,00-24,30Gübre Fabrik.52,900,76-38,52Güler Yat. Holding2,44-1,21-29,53Halk GMYO2,27-0,87-25,52Hatay Tekstil17,38-1,4227,46Hedef Girişim2,71-4,587,34Hektaş8,23-0,7254,05HUB Girişim10,89-2,16-40,16Hürriyet Gzt.1,530,00-27,14ICBC Turkey Bank5,341,71-17,85İdealist Danışmanlık55,003,19308,62İdealist GMYO4,819,82102,69İhlas Ev Aletleri1,040,97-44,18İhlas Gayrimenkul0,99-1,00-20,80İhlas Gazetecilik1,283,23-48,04İhlas Holding0,580,00-48,34İhlas Yayın Holding0,843,70-26,32İndeks Bilgisayar6,34-1,5536,46Info Yatırım3,75-1,32-19,71İntema37,681,29-5,56Inveo Yatırım Holding105,50-2,22138,58İpek Doğal Enerji11,95-2,05-8,64İskenderun Demir Çelik12,481,7938,11

​​​​​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

​​​​​​​(Sürecek)