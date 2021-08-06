Son Dakika
Borsada endekslerin değişimi
Ekonomi 06.08.2021, 18:48
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son KapanışÖnceki KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2944.2890,13BIST SINAİ2.6112.6040,27BIST GIDA, İÇECEK1.9461.951-0,23BIST TEKSTIL, DERİ9939910,21BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.5691.5491,26BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.9521.9470,23BIST TAŞ, TOPRAK1.7201.724-0,23BIST METAL ANA5.7635.6981,14BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.6893.692-0,09BIST MADENCİLİK1.4861.513-1,72BIST HİZMETLER1.1251.1190,54BIST ELEKTRİK8384-1,01BIST ULAŞTIRMA1.7021.6920,58BIST TURİZM302304-0,67BIST TİCARET3.1413.1071,10BIST İLETİŞİM3813780,84BIST SPOR1.1391.1380,13BIST İNŞAAT1.7711.7580,74BIST MALİ1.3591.361-0,16BIST BANKA1.2741.283-0,65BIST SİGORTA5.3715.3510,36BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9741.003-2,82BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1761.1700,49BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.589592-0,64BIST ARACI KURUMLAR4.9594.980-0,41BIST TEKNOLOJİ1.9141.927-0,69BIST BİLİŞİM893901-0,94BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.0611.074-1,22BIST LİKİT BANKA1.1101.118-0,70BIST BANKA DIŞI LİKİT101.7271.7110,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız