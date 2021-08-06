Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,621,526,58Otokar342,30330,203,66TAV Havalimanları22,5021,743,50Çimsa25,2024,502,86Gözde Girişim5,785,622,85Şok Marketler Ticaret12,0111,682,83Borusan Yat. Paz.315,10306,802,71Tofaş Oto. Fab.38,5237,582,50Ege Endüstri1.345,201.314,902,30Ereğli Demir Çelik20,8020,382,06Teknosa İç ve Dış Ticaret7,347,201,94Kordsa Teknik Tekstil24,2423,801,85Netaş Telekom.20,4420,101,69Şişe Cam8,007,871,65Brisa24,4024,061,41Global Yat. Holding2,302,271,32Enka İnşaat9,499,391,06Pegasus69,5068,850,94Kerevitaş Gıda4,604,560,88Turkcell15,3815,250,85

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​​​​​​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)