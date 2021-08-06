Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hedef Girişim2,712,84-4,58İş Fin.Kir.3,113,24-4,01Çemaş Döküm1,311,36-3,68Esenboğa Elektrik30,2031,02-2,64Torunlar GMYO3,493,57-2,24Galatasaray Sportif3,723,80-2,11MLP Sağlık24,4024,92-2,09İpek Doğal Enerji11,9512,20-2,05Koza Madencilik13,9214,18-1,83Ford Otosan177,30180,40-1,72Deva Holding25,8626,30-1,67Zorlu Enerji1,781,81-1,66Koza Altın107,70109,50-1,64Akbank5,435,52-1,63Selçuk Ecza Deposu8,628,76-1,60İndeks Bilgisayar6,346,44-1,55Logo Yazılım37,6638,24-1,52Net Holding3,933,99-1,50Odaş Elektrik1,371,39-1,44Coca Cola İçecek86,3087,50-1,37

​​​​​​​​​​​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)