Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDEreğli Demir Çelik72.800.000.0001,77Ford Otosan62.216.343.00010,29Koç Holding53.203.141.0891,07Enka İnşaat53.144.000.0000,95Bim Mağazalar39.164.400.0005,85Garanti Bankası38.766.000.0000,58Aselsan36.411.600.0001,90Turkcell33.836.000.0001,56Sasa Polyester33.376.000.0009,45Akbank28.236.000.0000,42Tüpraş24.578.644.4802,34Şişe Cam24.505.712.4490,95İş Bankası (C)24.479.836.8000,37Türk Telekom23.310.000.0002,06Arçelik22.299.030.7651,56Coca Cola İçecek21.952.198.4872,56Yapı ve Kredi Bank.20.864.216.6710,40Sabancı Holding19.853.130.2490,51Tofaş Oto. Fab.19.260.000.0004,50Türk Hava Yolları17.705.400.0000,37

​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)