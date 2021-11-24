Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Endeks bugün %2,5 üzerinde primli işlem görüyor, fakat dolar bazındaki seviye bu ayın en düşüğünde (1,43dolar). Şubat ayında 2,25 dolar ile yıl içi en yüksek seviyede olan endeks, Mart ayında 1,59 dolar seviyesine, Haziran ayında 1,54 dolar seviyesine ve Ekim ayında 1,49 dolar seviyesine geriledi. Kasım ayı ortasında 1,70 dolara çıkan fiyat bugünlerde 1,40'lı seviyelerde işlem görüyor.

Dünya borsaları salgındaki artış ve olası kapanma riskini yüksek oranda fiyatlamıyor, geçen hafta düşüş yaşayan seyahat endeksleri bu hafta toparlıyor. Yurt içinde de geçen hafta düşüş yalayan BİST Ulaştırma bu hafta %10'a yakın yükselişte. BİST Turizm ise bu hafta zayıf.