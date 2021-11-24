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Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa İstanbul rekor tazelemeye devam ediyor. Endeks dün günü 1.784 puan ile rekor seviyeden kapatmasının ardından hafta ortasına %1,35 yükselişle 1.808 puandan başladı ve gün içinde 1.834 puanı görerek TL bazında en yüksek seviyeye çıktı.
Ekonomi 24.11.2021, 14:04
Endeks bugün %2,5 üzerinde primli işlem görüyor, fakat dolar bazındaki seviye bu ayın en düşüğünde (1,43dolar). Şubat ayında 2,25 dolar ile yıl içi en yüksek seviyede olan endeks, Mart ayında 1,59 dolar seviyesine, Haziran ayında 1,54 dolar seviyesine ve Ekim ayında 1,49 dolar seviyesine geriledi. Kasım ayı ortasında 1,70 dolara çıkan fiyat bugünlerde 1,40'lı seviyelerde işlem görüyor.
Dünya borsaları salgındaki artış ve olası kapanma riskini yüksek oranda fiyatlamıyor, geçen hafta düşüş yaşayan seyahat endeksleri bu hafta toparlıyor. Yurt içinde de geçen hafta düşüş yalayan BİST Ulaştırma bu hafta %10'a yakın yükselişte. BİST Turizm ise bu hafta zayıf.
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