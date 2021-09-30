Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,33 puan artışla 1.396,25 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile elektrik oldu.

Analistler, para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelemesi sonrası küresel pay piyasalarının nispeten sakinleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ABD'de 2. çeyrek büyüme verilerinin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.